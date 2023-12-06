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房東變態兒浴室藏手機　女房客住1個月收到自己「被偷拍洗澡照」

▲▼淋浴,洗澡,裸女。（示意圖／達志影像）

▲女子住了一個月，才發現自己遭到偷拍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州52歲男子斯特魯茨(Kevin Strutz)，竟然在母親經營的Airbnb民宿浴室中藏手機，偷拍一名年輕女房客洗澡，女房客住了約1個月後，才發現自己遭到偷拍，後來還遭斯特魯茨威脅勒索。

52歲男子斯特魯茨被控2020年2月，在母親位於席瑞絲市(Ceres)經營的民宿中，偷拍居住在那裡的一名年輕女房客。檢察官表示，這名女房客是一名職業治療師，她居住在民宿期間，某天意外在浴室中找到斯特魯茨偷藏的手機，並且發現猥褻內容，嚇得她趕緊搬走。

受害女子搬走後，臉書卻持續遭斯特魯茨用不同帳號騷擾，對方還傳偷拍照片給她，威脅她如果不傳自拍的裸露影片的話，就會在網路上公開她的偷拍照，最後讓她決定報案。

斯特魯茨被捕後坦承，他在浴室偷拍女房客洗澡，但辯稱他沒有打算對外分享這些內容，警方調查發現，他在騷擾這名女房客之前，也於2018年9月至12月期間，跟蹤騷擾另外一名女子，被控2項網路跟蹤罪，近來罪成，被判處3年以上刑期。

Airbnb網站也譴責斯特魯茨的惡行，發表聲明表示，他們對於這種行為絕對零容忍，一旦他們發現有類似事件發生，一定會迅速採取行動對受害者提供幫助，包含會立即將惡劣房東的帳號停權。

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