實測2年！妹子驚曝1類發票「中獎機率高」　網看傻了

▲原PO自曝，訂外送拿到的發票超容易中獎。（示意圖／記者鄭文晴攝）

網搜小組／劉維榛報導

越來越多人使用發票載具，希望能增加中獎機率！一名妹子表示，她的中獎發票裡面，外送所拿到的發票佔比最高，「光是500元就中了4次、實體發票中3次、雲端發票只中1次」，於是好奇詢問大家「有什麼中發票的秘訣嗎？」網友則傻眼回應「光不吃外送，應該能省更多吧！」

一名女網友在Dcard表示，以她自己消費模式來說，觀察近2年多來，中獎率最高的就是訂熊貓平台所拿的統一發票，細算一番「光是500元就中了4次、實體發票中3次、雲端發票只中1次」。

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對此，原PO思索直呼，在考慮是否換回實體發票，然後外送繼續吃熊貓，「想問大家有什麼中發票的秘訣嗎？」

網友則看傻笑虧，「光不吃外送，應該能省更多吧」、「foodpanda中獎機率高，有沒有可能是因為你很常叫阿」、「笑死，我都把發票放在床底下」、「戒掉外送，我一個月伙食費省6000元」。

還有網友實例分享，「故意分開結帳（但儘量不要造成別人困擾），可能兩個人結兩次，三個人結三次，或是吃八方雲集先點完坐下，再起來點豆漿。我有一次是我跟朋友喝星巴克，我跟他故意分開結帳，後面那張中1元萬」、「我每個月會固定捐錢，發票就會中個200或500元」。