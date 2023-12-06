《最低工資法》7年未決明協商　綠黨團拼8日三讀：朝野共識高

▲民進黨立院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會期進入倒數階段，討論多時的最低工資法有望完成立法，民進黨團6日表示，立法院長游錫堃明將針對最低工資法進行黨團協商，目前僅剩4條文保留，其餘部分朝野皆有強烈共識，若明日協商後在野黨仍認為爭議過大，就送院會表決，最大希望是凝聚朝野共識、盡快三讀通過。

對於最低工資法，立委吳玉琴表示，朝野對於最低工資法共識蠻高，最近召開委員會協商會議，時代力量有提出4條文保留，其他都沒問題，4條文中薪資審查委員會成員如何組成、人數多少，以及違反最低工資法就停止資方接政府採購權益，這部分還可以再討論，希望這個會期順利完成立法，把子法提升到母法層次，讓最低工資制度化。

劉世芳指出，站在民進黨團立場，希望最低工資法可以盡快凝聚全院共識，剩下4條文爭議不大，都是可以討論的，若有共識希望及早三讀通過，儘早法制化而非人治，也不受政黨或勞資對立影響，期盼明天黨團協商可以好好溝通各自意見。

媒體追問，程序委員會中民進黨團已經把最低工資法排入週五院會，是否代表本週五就有可能三讀通過？劉世芳強調，除了比較有意見、需要協商的四個條文部分已說明過，包含委員會組成等等，除此之外共識都非常強，爭議不大，若時代力量黨團仍認為爭議過大，就會送院會做表決，最大希望是趕快三讀通過。