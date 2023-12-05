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高山有望下雪！濕涼→乾冷「一夜急凍」探12°C　圖看2波變天

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鋒面移開後，台灣上空雲量減少，但華南水氣接力移進。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

水氣一波波，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，東北季風增強，迎風面水氣多，今天（5日）鋒面移開後，台灣上空雲量減少，但今晚華南水氣移進，明天（6日）預估北部、東北部、東部仍有短暫雨，東南部地區、中南部山區局部短暫雨，中部平地也有零星短暫降雨，明晚水氣離開後雨漸停，明天金馬澎、北東地區仍涼，低溫約15度，不過7日（周四）水氣減少各地可見陽光，8日氣溫將回升。

氣象署預報，明天東北季風影響加上華南水氣東移，除了東半部仍有降雨外，西半部水氣再度增多，凌晨開始中部以北地區及南部山區就有機會下雨，其中雨勢明顯的地方在北部、東北部、東部地區及中部山區，其他地區降雨較為局部、零星，下半天水氣逐漸離開，到了晚上剩下花東仍有降雨，其他地區為多雲的天氣。

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▼乾冷空氣將接力急凍，輻射冷卻效應低溫下探12度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

隨著冷空氣增強，北台灣明天越晚越冷，上半天高溫約20度，到了晚上會降到15度左右，其他地區低溫17到20度，白天中部及花蓮稍涼些，高溫21到24度，其他地區則有25到28度。其中中部以北3500公尺以上高山有固態降水的機會。

好消息是，氣象署預估，7、8日（周四、五）環境偏乾，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；清晨配合較為明顯的輻射冷卻作用，天氣偏冷，尤其中部以北及東北部感受更為明顯，這波直到8日東北季風才減弱，北台灣白天氣溫將明顯回升，西半部日夜溫差大。

天氣風險公司指出，6日白天期間水氣有增多趨勢，可能降雨的範圍擴大，中北部、東半部地區及南部山區會再次有短暫雨機會，入夜後隨著乾冷空氣逐漸移入，水氣會快速且大幅度減少，西半部地區陸續轉為多雲到晴，東半部仍有較多雲量及零星短暫雨。直到8日東北季風減弱，預估各地都是晴到多雲的穩定天氣，不過還有變數。

天氣風險公司提醒，近期冷空氣強度不算強，但6日晚起到8日清晨由於水氣偏少，有利夜間的輻射冷卻降溫，可能會有局部的極端低溫出現，中北部郊區、花東縱谷地區早晚低溫可能下探12至14度，白天氣溫回升明顯，日夜溫差可能達到10度左右或更大。

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