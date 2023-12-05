冷空氣明更強！3500公尺高山有望降雪　周五最冷「急凍探13度」

▲東北季風影響，明天最低溫約15度，周五輻射冷卻作用會更冷，北部低溫探13度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風加上華南水氣影響，明天（6日）除東半部有降雨外，西部水氣也增多，其中北部、東北部、東部和中部山區雨勢較明顯，由於冷空氣明天將更強，今午夜後到明天清晨3500公尺以上高山有降雪機會。另周四、周五還有一波低溫，其中周五清晨北部下探13度。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天東北季風影響，加上華南雲雨區水氣東移，除迎風面東半部有降雨外，西部水氣也增多，明天凌晨開始，中部以北、南部山區有機會降雨，其中北部、東北部、東半部、中部山區雨勢明顯，中部平地和南部降雨零星。

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今午夜後低溫加上水氣配合，也有機會迎入冬後初雪，張承傳表示，水氣明天凌晨進來，今天午夜後到明天上午降雪機率比較高，3500公尺以上高山降雪機會比昨天更高。

不過張承傳指出，明天下半天水氣轉乾，降雨減少，晚上剩花東地區有降雨，其他地方轉多雲。

▲▼未來一周降雨與溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳說明，明天冷空氣強度更強，北部、東北部上午高溫有20度，清晨19度，不過晚間僅剩15度到16度，花東高溫約21到24度，南台灣包括南部、台東高溫約25到28度。

周四和周五環境偏乾，各地多雲到晴，僅剩東半部有零星雨，類似天氣將持續到下周一。不過張承傳表示，受清晨輻射冷卻作用影響，周四、周五清晨較冷，中部以北、東北部降溫明顯，周四清晨中部以北、東北部低溫下探15度，周五清晨低溫會更低，北部約13度，中部維持15度，其他地方約16到17度。