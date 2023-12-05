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明天雨區擴大！3地溼答答　極端低溫「探12度」時間曝

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▲東北季風南下，明天水氣增，降雨範圍將再擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)受東北季風影響，不過水氣減少，迎風面及山區有短暫雨，明白天水氣增多，降雨範圍擴大，中北部、東半部和南部山區有短暫雨機會，明晚起轉乾冷，周三到周五在輻射冷卻作用下，可能出現極端低溫，中北部、花東早晚低溫下探12度，日夜溫差達10度。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天各地天氣相較昨天穩定，隨鋒面系統遠離、東北季風南下以後水氣減少，今天只有迎風面及山區會有些短暫雨，其他地區降雨機率較低、大致是多雲天氣，中南部較容易有陽光露臉。

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不過明天白天期間水氣有增多趨勢，歐宗學說，明天可能降雨範圍擴大，中北部、東半部地區及南部山區會再次有短暫雨機會，目前來看沒有其他明顯的天氣系統配合，只有東北季風再次增強，雨勢不會像昨天那麼大，入夜後隨乾冷空氣逐漸移入，水氣快速且大幅度減少，西半部地區陸續轉為多雲到晴天氣，東半部仍有較多雲量及零星短暫雨，相似天氣型態可延續到周四一整天。

周五東北季風減弱，水氣依然偏少，歐宗學分析，各地都是晴到多雲的穩定天氣，相似的氣型態可望維持到周末甚至下周一白天，不過仍有變數，未來幾天要觀察華南地區是否再度有水氣或鋒面系統發展接近。

歐宗學表示，近期冷空氣強度不算強，但周三晚起到周五清晨由於水氣偏少，有利夜間的輻射冷卻降溫，可能會有局部極端低溫出現，中北部郊區、花東縱谷地區都要留意，早晚低溫可能下探12到14度，白天氣溫回升明顯，日夜溫差可能達10度左右或更大。

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