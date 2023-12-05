快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬　台大退休金422萬

▲台灣民眾黨總統候選人柯文哲政策記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選進入倒數39天，中央選舉委員會5日公告總統、副總統候選人財產申報。根據資料，柯文哲與陳佩琪共同申報，2人共有活期存款2464萬4212元、基金95萬4063元；不動產部分，柯文哲名下僅有新竹市的祖厝，陳佩琪則有位於信義區的住所、澎湖縣的娘家。

根據柯文哲提交的財產申報資料，不動產部分，柯名下僅有一筆建物，新竹市房產，應為柯家祖厝；其餘，在台北市信義路的建物共3筆，全部都在妻子陳佩琪的名下。另外，陳佩琪名下還有2筆透過繼承取得、位於澎湖縣的建物，應為陳佩琪娘家。

活期存款部份，柯文哲、陳佩琪合共有2464萬4212元。柯文哲名下存款有930萬2843元，其餘的1534萬1369元為陳佩琪名下。

另外，基金受益憑證部分，總計95萬4063元，柯文哲名下有一筆富達全球科技基金（A股累計美元）398382.74元；陳佩琪名下則有晉達亞洲股票188423.21元、亞洲成長美元133534.576元、景順美國價值普票A股235006.15元。保險部分，柯文哲2筆、陳佩琪5筆。

而此次柯文哲特別備註一項公保給付的退休金422萬。其備註提到，此筆錢是卸任市長後最後一次申報財產時未列入的，其餘存款數額和基金淨值有變外，動產、不動產、保險筆數均不變。該筆退休金存於合作金庫商業銀行台大分行，戶名為「柯文哲」。