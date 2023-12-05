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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指接受招待「赴陸被洗腦」　鄉長喊冤：行銷農產全程自費

▲彰化地檢反賄宣導。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化地檢反賄宣導。（圖／彰化地檢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

針對近日報導若干縣市部分村里長及鄉鎮長，以不合理之低價，前往大陸地區接受高昂費用行程招待，彰化地檢署表示，已有2件「選他」案偵辦中，尚待過濾、釐清的情資，則列為「選察」案，並於昨(4)日邀集選舉查察團隊召開「防制境外勢力介選研析會議」，會中已擬定各項查察策略及步驟，請民眾切勿觸法。

▲彰化地檢反賄宣導。（圖／彰化地檢提供）

被點名的竹塘鄉長蔡碩任無奈的表示，11月大陸重慶之行，此次跟村長一起去，完全是自費，沒有動用到公款，最主要是去行銷農產，他強調「如何做得比更好這才是重點，也不要因為選舉到了，就將彰化縣無限放大，參與同行的有國民黨、民進黨，也有無黨籍人士，這次團員有村長及團員共有20多人，也有別鄉鎮的也有去。卻被說成是親共，這是很冤枉」。

▲彰化地檢反賄宣導。（圖／彰化地檢提供）

有一名同團村長表示，自己花了團費快2萬元到四川重慶旅遊，是我們朋友自己相招去的，哪是招待旅遊，哪有那麼簡單被洗腦，此行去是看地方交流，沒有涉及相關政治敏感及選舉話題，不過他也透露，已有調查官針對此事開始調查。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，有接獲情資前往大陸地區旅遊，是否涉及不法部分，會針對情資來源就任何內容、可能方向進行查證，彰化地檢有2件分「選他」案，其他情資則列為「選察」案，會先加以過濾跟釐清。

▲彰化地檢反賄宣導。（圖／彰化地檢提供）

彰化地檢署已邀集選舉查察團隊召開「防制境外勢力介選研析會議」，會中已擬定各項查察策略及步驟，檢察長也請各競選總部幹部及立法委員候選人提醒民眾，我國「反滲透法」已於2020年1月17日施行，其中第4條規定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為，違反者處五年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金」、「更可加重其刑至1/2」。

檢方強調，天下並無白吃的午餐，如接受類似招待，涉有前開違法行為，請各競選總部支持者協助提供情資，將強力偵辦，共同杜絕不法。

▲彰化地檢反賄宣導。（圖／彰化地檢提供）

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