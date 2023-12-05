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長榮航空回饋鄉里　贈桃園市消防局2台可攜式高階監護電擊器

▲長榮航空今天上午捐贈2台可攜式高階監護電擊器給桃園市消防局，由局長龔永信代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲長榮航空今天上午捐贈2台可攜式高階監護電擊器給桃園市消防局，由局長龔永信代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空公司今（5）日上午到桃園市消防局捐贈2台可攜式高階監護電擊器，長榮航空表示，公司自成立以來，長期致力提升各項服務品質，並長期關心公益秉持著「挑戰、創新、團隊」企業精神回饋鄉里；消防局長龔允信指出，可攜式高階監護電擊器是多功能性高階醫療設備，具備呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能，整合了AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器等多項功能，不僅可減輕所需攜帶裝備重量，能讓救護人員即時給予患者更高品質急救處置，提高存活率。

▲長榮航空今天上午捐贈2台可攜式高階監護電擊器給桃園市消防局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長榮航空公司今天上午捐贈兩台可攜式高階監護電擊器2台給桃園市消防局，由局長龔允信代表受贈，希望以具體回饋鄉里方式支持消防救護工作，以提升大桃園地區緊急救護品質，未來將幫助地方上緊急救護服務病患。

龔永信說，可攜式高階監護電擊器是兼具多功能性的高階醫療設備，此設備具備呼吸速率、血壓、心律、血氧量測功能，同時整合包括AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器等多項功能，不僅減輕救護人員所需攜帶裝備重量，更提供強大且完整功能，救護人員在執行勤務時可即時給予患者更高品質的急救處置，更可提升患者存活率。

▲長榮航空今天上午捐贈2台可攜式高階監護電擊器給桃園市消防局，局長龔永信回贈長榮航空感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲局長龔永信回贈長榮航空感謝狀。

龔永信強調，消防局團隊除連續於2021、2022年度蟬聯內政部消防署象徵緊急救護最高榮譽的「金質獎」、「全國消防績優救護團體」雙冠王佳績，更是國際大小賽事中獲獎常勝軍。此外，消防局將持續往前邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各項救護訓練，同時讓軟硬體實力同步提升，今日獲贈可攜式高階監護電擊器，期許消防同仁能挽救更多寶貴生命。

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