桃園大雨下整天路樹倒塌　大園警捲袖子緊急移除

▲桃園市昨天整日大雨不斷，大園區平成路晚間有路樹倒塌，警方巡邏發現後通知區公所人員到場，共同協助移除傾倒路樹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到東北季風影響，桃園市昨（4）整天大雨滂沱，其中大園區平成路路樹倒塌影響通行，大園警方巡邏經過發現，除立即通報區公所外，也在兩端架設三角錐提醒路過汽車行人避開，隨後會同區公所人員移除傾倒路樹，耗費約一小時完成移除，避免可能發生的危險；大園警方呼籲，若遇大雨路樹傾倒，可立即通知警方與區公所協助，避免發生危險意外。

▲桃園市昨天整日大雨不斷，大園區平成路晚間有路樹倒塌，警方會同區公所人員協助移除傾倒路樹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，受到東北季風影響，桃園地區昨天整天大雨不斷，大園警分局大園派出所員警於晚間6時許，巡邏行經過大園區平成路時，發現路樹倒塌，大量樹枝、樹葉散落路面，影響人車通行，當時還下著大雨，加上天色昏暗視線不佳，員警擔心影響行車安全，立即通報區公所派員處理。

▲桃園市昨天整日大雨不斷，大園警方會同區公所、里長共同移除傾倒路樹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警擔心路過車輛經過可能發生打滑意外，先在道路兩端擺設交通錐實施交通管制，等候大園區公所災害應變中心、清潔隊與里長等人員到場，持鋸子鋸斷路樹樹枝，員警也協助移除路樹工作，將落葉樹枝等雜物移至路旁，在寒風大雨中耗費約一小時，終於將障礙物排除乾淨，恢復道路順暢通行。