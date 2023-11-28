從921地震至歷年風災無役不與　45年義消老兵許民衛獲南投縣府表揚

▲南投縣政府表揚年資長達40年以上的許民衛等多名義消老兵。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為表揚義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊及民間救難團體等民力平日的辛勞及無私奉獻，特地表揚570位112年度消防績優人員，其中更有6名義消服務年資滿40年，將大半輩子貢獻於消防救災工作上，包括服務年資最長的義消總隊幹事許民衛，達45年。

縣府今日舉辦「112年度民力團體年資標頒發暨績優人員表揚」活動，縣長許淑華親自出席頒獎致意；縣府統計本次獲獎者有全國楷模5人、縣內楷模10人、年度績優人員縣長獎86人、局長獎132人、年資標表揚337人，服務年資滿40年的分別是義消總隊幹事許民衛、義消第三大隊長余源森、義消第一大隊第一中隊副中隊長謝朝舜、義消第二大隊第二中隊顧問王百祿、中寮義消分隊顧問蘇明義及魚池義消分隊王勝龍等6人。

許淑華指出，南投縣幅員遼闊，消防人員工作量大，幸有志工夥伴長期在各大小分隊協助分攤工作，而消防志工需學習許多專業技能，比一般志工更辛苦；此次年資40年以上的6位志工，從風災到九二一地震都經歷過，實務經驗甚至不輸正式消防隊員，除了透過表揚活動致謝，也希望更多志工加入，一起守護南投。

▲▼統一企業集團捐贈救護車給幅員遼闊的南投縣。（圖／南投縣政府提供）

此外，統一企業集團發言人凃忠正、經理劉瓊穗、統一超商公共事務部部長李至和等人也藉本次活動機會，捐贈德國福斯T6.1平頂救護車及隨車救護器材，希望為守護縣民生命安全盡一份心力；身兼統一企業社會福利慈善事業基金會總幹事的凃忠正表示，當志工1、2年是服務，但當上40年就已成為信念，非常佩服投身消防志工的朋友，統一企業希望在經營事業同時將營收極大化、自發性回饋社會，並針對南投縣在內的7縣市需求捐贈救護車、山區巡迴醫療車或沐浴車。