台61線新屋段餿水車遭追撞！滿地廚餘+臭雞蛋熏爆　現場清理中

▲台61線桃園市新屋段今天下午發生搜水車遭小貨車追撞事故，大量餿水散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線高架桃園市新屋段今（5）日下午發生滿載餿水貨車遭後方小貨車追撞事故，大量餿水桶散落路面還夾雜腐敗臭雞蛋散落一地，楊梅警分局交通分隊員警到場處理，所幸2車均無人受傷受困，但現場惡臭撲鼻而來，處理員警趕緊通知公路局北區養護工程分局中壢工務段人員到場清理，截至目前下午4時止仍在清理中，至於肇事原因仍需待進一步調查釐清。

▲台61線桃園市新屋段今天下午發生搜水車造小貨車追撞事故，肇事貨車車頭部分明顯凹陷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，今天下午2時20分許，台61線高架快速道路北上47.2公里處，31歲的徐姓男子駕駛小貨車行經該路段時，疑因超車不慎追撞45歲戴姓男子駕駛小貨車，因劇烈撞擊導致被撞的小貨車滿載餿水桶散落一地，大量餿水撒落一地，其中還夾雜大批腐壞回收雞蛋，現場散落距離逾百公尺。

▲台61線桃園市新屋段今天下午發生搜水車造小貨車追撞事故，大量餿水夾雜臭雞蛋散落地面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場處理時，所幸現場並無人受傷或受困，2車駕駛均無酒精反應，但現場瀰漫餿水惡臭，經緊急通知公路局北區養護工程分局中壢工務段人員清理，因面積相當大，截至下午4時止仍在清理中，至於肇事與責任歸屬仍由警方調查釐清中。