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幫國中女兒洗頭竟壓頭逼亂倫　狼父受審還問法官：這個會關嗎？

▲桃園市一名人父於2021年間，於半年內對就讀國中女兒多次趁幫其洗頭時壓頭逼迫口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市一名人父於2021年間，於半年內對就讀國中女兒多次趁幫其洗頭時壓頭逼迫口交至少5次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

一名人父趁幫就讀國中女兒洗頭時，竟壓頭逼迫為其口交得逞，女兒也指控父親以每周一次頻率在浴室、房間內逼為其口交，次數多到記不清楚；桃園地院去年11月間判決，犯強制性交罪，並依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑判處12年有期徒刑，但人父不服提出上訴，二審撤銷原判決，依成年人對少年犯強制性交罪，共5罪，各處有期徒刑4年，應執行有期徒刑6年，其餘被訴部分無罪，本案還可上訴。

檢警調查，這名人父遭指控於2021年間趁幫其還在念國中的親生女兒洗頭時，竟壓頭逼迫為其口交得逞，另還有一次在房間內以相同方式逼迫口交得逞，女兒在家防中心與婦幼隊製作筆錄時指稱，國中八、九年級時，遭被告要求口交3至5次，第1次遭逼迫口交是在洗澡完後，被告壓著頭部逼迫口交，每次過程約5分鐘，在臥室也是被壓著頭逼迫口交，「總共發生幾次算不出來，因為太多次了」、「1個禮拜至少會有1次」、「大概半年」等語，桃檢偵結依家暴妨害性自主罪嫌將人父起訴。

桃園地院審理時，被告人父僅坦承在住處浴室、女兒房間內，強行按壓女兒頭部為其口交各1次，其他則未強迫，去年11月15日地院一審判決，依成年人對少年犯強制性交罪判處12年有期徒刑，因被告提不服提出上訴，二審法官認為，被告於檢察官起訴強制性交犯行達24次之多，原審審理中，被告陳述「我全部承認犯罪」、「我承認犯罪」，事後曾詢問法官「請問這個會關嗎」等語，被告面對審理，無非係因畏罪考量，才全盤承認以求輕判，但獲悉判刑12年後，於地院審理過程，即再無承認對女兒強制性交達24次，甚至改稱「只有第1次而已，其他都沒有，我知道錯了」等語。

二審法官認為，原判決不察，未能依女兒、被告於偵查中之相符陳述，審明被告強制性交之次數，多次重複傳喚女兒作證，增添其心理壓力，更致犯罪事實愈行模糊，最後只能憑被告率然承認全部認罪之版本，此謬誤自應撤銷改判。

二審法官審酌，被告罔顧人倫，對親生女兒為強制性交，造成其終身難以磨滅之陰影，犯後態度又反反覆覆，由於女兒考量被告係家中經濟支柱，向院方求情能給被告一個機會改過，本院因認分別量處有期徒刑4年，並定其應執行之刑為有期徒刑6年，已符合罪責比例，無必要再宣告更長期之自由刑，因此撤銷原判決，依成年人對少年犯強制性交罪，共5罪，各處有期徒刑4年，應執行有期徒刑6年，其餘被訴部分無罪，還可上訴。

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