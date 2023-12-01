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善心人士王明宗捐贈無人機　強化南消六大隊救災能力

▲台南市消防局六大隊，舉行善心人士王明宗先生捐贈多旋翼無人機儀式，由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局六大隊，舉行善心人士王明宗先生捐贈多旋翼無人機儀式，由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局1日上午10時許，於六大隊駐地舉行善心人士王明宗先生捐贈台南市消防局第六大隊多旋翼無人機儀式，並由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀，以感謝善行義舉，造福地方及人群。

台南市安南區王明宗先生愛心不落人後，知悉消防局把消防人員的安全視為首要考量，面對水火災害救援現場時，積極應用科技裝備，以執行危險的救援任務，特地捐贈價值新台幣10萬元之多旋翼無人機1架，強化第六大隊科技救災能。

目前消防局第六大隊管轄範圍為安南區、安平區、北區及一半中西區，除涵蓋熱鬧之商業區、大樓住宅、多處工業區，轄內沿海、運河及溪流更是救溺頻傳，單靠六大隊10位警消飛手，一旦轄區災害發生，各自有任務在身，無法1人兼任2職，因此六大隊預計利用本次捐贈之無人機教育訓練，協助大隊所屬義消人員取得無人機高級飛手證照，未來一同加入救災行列，成為第六大隊最堅強的後盾。

▲台南市消防局六大隊，舉行善心人士王明宗先生捐贈多旋翼無人機儀式，由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，無人機在消防工作上應用十分廣泛，除了火場監控、救溺空拍、山難搜救、登革熱防疫空拍、大聲公廣播及高空滅火作業等。先進的科技裝備不僅能提高消防人員執行救災任務的安全性，還能在災害現場運用無人機載具，以獲取第一手的影像資訊，協助指揮現場行動。這不僅讓救災行動更安全，也更加高效率。

市長黃偉哲表示，防火安全，人人有責！保護家園，從自身做起。勿亂丟煙蒂、遠離易燃物；房屋周圍保持清潔、定期清理枯葉；注意用火用電安全，安全生活靠大家。我們每個人都應時刻保持警覺，共同落實防火措施，營造安全的生活環境。希望今日捐贈活動能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。

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