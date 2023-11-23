桃科環科大潭工業區廠協會　捐贈救災器材給桃市打火兄弟

▲桃科環科大潭工業區廠商協進會今天上午捐贈防火毯、強力照明燈組等救災設備一批給桃市消防局第三大隊。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導



有鑑於日前屏東發生重大火災事件，釀成消防人員慘重死傷意外，桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會，今（23）日秉持「取之於社會、用之於社會」大愛精神，捐贈「防火毯」、「可攜式強力照明燈組」與「快速繩索救援組」等救災器材給消防局第三大隊觀音分隊，由第三大隊大隊長簡慈彥代表受贈，並致贈感謝狀，感謝廠商協進會展現做公益精神。

這項捐贈儀式由桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長黃輝彬代表捐贈，黃輝彬指出，廠商會員以實際行動支持消防災害搶救工作，聯合捐贈桃市消防局觀音分隊「防火毯」、「可攜式強力照明燈組」及「快速繩索救援組」等救災器材，希望藉此拋磚引玉，幫助消防同仁於救災工作上不足之處，並充實觀音分隊執行救災勤務能量。

桃市消防局第三大隊大隊長簡慈彥表示，針對電動車普及率提升，「防火毯」可快速防止電動車起火延燒，亦可用在一般汽車火警或化學品桶槽火災，能有效隔絕空氣與侷限火勢；「可攜式強力照明燈組」可做為消防人員撤退明燈，能明確地辨別安全出口位置，亦可當作火場內照明等多項功能。至於「快速繩索救援組」可簡化繩索救援流程、縮短操作時效，更大幅提升救援效率，為傷患爭取救命時間。

觀音消防分隊長林宏鋅於捐贈儀式上感謝桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會善舉，希望這批消防救災器材，讓辛苦執勤打火兄弟在安全前題下，能快速安全地完成任務，救助更多民眾。