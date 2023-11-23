　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃科環科大潭工業區廠協會　捐贈救災器材給桃市打火兄弟

▲桃科環科大潭工業區廠商協進會今天上午捐贈防火毯、強力照明燈組等救災設備一批給桃市消防局第三大隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃科環科大潭工業區廠商協進會今天上午捐贈防火毯、強力照明燈組等救災設備一批給桃市消防局第三大隊。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於日前屏東發生重大火災事件，釀成消防人員慘重死傷意外，桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會，今（23）日秉持「取之於社會、用之於社會」大愛精神，捐贈「防火毯」、「可攜式強力照明燈組」與「快速繩索救援組」等救災器材給消防局第三大隊觀音分隊，由第三大隊大隊長簡慈彥代表受贈，並致贈感謝狀，感謝廠商協進會展現做公益精神。

這項捐贈儀式由桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長黃輝彬代表捐贈，黃輝彬指出，廠商會員以實際行動支持消防災害搶救工作，聯合捐贈桃市消防局觀音分隊「防火毯」、「可攜式強力照明燈組」及「快速繩索救援組」等救災器材，希望藉此拋磚引玉，幫助消防同仁於救災工作上不足之處，並充實觀音分隊執行救災勤務能量。

▲桃科環科大潭工業區廠商協進會今天上午捐贈防火毯、強力照明燈組等救災設備給桃市消防局第三大隊觀音分隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市消防局第三大隊大隊長簡慈彥表示，針對電動車普及率提升，「防火毯」可快速防止電動車起火延燒，亦可用在一般汽車火警或化學品桶槽火災，能有效隔絕空氣與侷限火勢；「可攜式強力照明燈組」可做為消防人員撤退明燈，能明確地辨別安全出口位置，亦可當作火場內照明等多項功能。至於「快速繩索救援組」可簡化繩索救援流程、縮短操作時效，更大幅提升救援效率，為傷患爭取救命時間。

觀音消防分隊長林宏鋅於捐贈儀式上感謝桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會善舉，希望這批消防救災器材，讓辛苦執勤打火兄弟在安全前題下，能快速安全地完成任務，救助更多民眾。

 【更多新聞】

不滿被分手！女控男友兩度性侵　真相曝光：他整夜打麻將沒回家

32歲女超會騙！假租屋簽約、借名登記詐320萬　狡辯不認錯下場慘

桃園男揪2友持刀闖前東家索40萬！刺傷老闆強盜財物下場曝

 

 

 

ET快訊
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」
郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照
夫街頭遊蕩…見老婆歉回「妳好面熟」！妻無奈：已經好幾年了
分析／藍軍「棄柯保侯」戰開打　陸戰南票北補、侯友宜成打賴悍將
快訊／吃藏壽司「喝到漂白水」　衛生局稽查竟也直擊「白粉杯」
郭台銘宣布退選！媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

南消七大灣裡分隊聯手嘉南廣播電台　冬季一氧化碳中毒及居家防火宣導

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網　海巡隊聯手水試所強勢取締

19歲男開保時捷失控自撞號誌桿　「移動豪宅」撞到全毀瞬間曝

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

南消七大灣裡分隊聯手嘉南廣播電台　冬季一氧化碳中毒及居家防火宣導

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網　海巡隊聯手水試所強勢取締

19歲男開保時捷失控自撞號誌桿　「移動豪宅」撞到全毀瞬間曝

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

2024台鐵公司元年首本桌月曆出爐　收錄主力車種「11／27起預購」

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

白鹿「無尾熊抱」王鶴棣邊走邊吻！《以愛為營》大結局婚禮被刪網傻眼

庾澄慶活力的秘密靠均衡飲食！運動前「來一罐」精準攝取蛋白質＋優質脂肪酸

陸試行單方入境免簽一年　義法德西荷及馬來西亞6國先行

Rain豪宅衣櫃首度曝光！拋金泰希一人獨佔　近20萬電動自行車全網熱議

韋安／柯民調還會再掉　選戰走入侯賴五五波對決

比熊剛洗白白爸爸帶去散步變「灰熊」　媽無言到翻白眼

台泥100MW儲能案場商轉　年創10億元收益

爸拔熟睡被萌柴「熱情親吻」　驚醒喊：為什麼又是你XD

地方熱門新聞

駕車這燈號不閃罰1200元

南投縣茶葉2波外銷對岸共1.5萬斤進帳5000萬元

19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿

藍白合破局　王惠美：全力支持侯友宜

全國華風盆栽展　國內外170樹友參展

新北推動「嗨漁港」　泡湯大啖萬里蟹

參選基隆立委　林沛祥：共同展望新未來

王美惠登記參選 　尋求連任守護台灣

台南藍軍力挺侯友宜,趙少康

南警智取詐欺車手保住婦人153萬元

防臭蟲　「白花油」被網友點名

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網

游顥爆蔡培慧「選區寄戶口外地買房」

打詐反守為攻永康警推獨創識詐手冊繪本

更多熱門

相關新聞

白牆一片！國2南桃園交流道旁雜草大火

白牆一片！國2南桃園交流道旁雜草大火

國道2號南桃園交流道旁今（7）日上午發生雜草火警，白色濃煙一度讓國道行車陷入迷霧中，行駛車輛紛紛減慢車速慢行，桃園市消防局緊急派出消防車與警消前往灌救，所幸在30分鐘內就控制火勢，現場並無人員傷亡，火警嚴重影響國道行車安全，至於是否是人為造成，有待警方進一步釐清。

桃園八德瓦斯外洩！　桃捷施工釀禍

桃園八德瓦斯外洩！　桃捷施工釀禍

天地日月靈修會捐救災設備　救難英雄多一層保護

天地日月靈修會捐救災設備　救難英雄多一層保護

做公益慶喬遷！　大學光學「護眼Eye桃園」

做公益慶喬遷！　大學光學「護眼Eye桃園」

FOOD TAIPEI首度攜手廠商做公益　讓愛無遠FOOD屆

FOOD TAIPEI首度攜手廠商做公益　讓愛無遠FOOD屆

關鍵字：

做公益桃市環科廠商協進會救災設備防火毯桃市消防局

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面