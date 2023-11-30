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台南善心企業照顧消防英雄　捐贈南消高階健康檢查

▲台南善心企業統亞電子科技股份有限公司，30日捐贈台南市消防局第六大隊消防人員2024年度高階健康檢查57套，總價值60萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南善心企業統亞電子科技股份有限公司，30日捐贈台南市消防局第六大隊消防人員2024年度高階健康檢查57套，總價值60萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南善心企業統亞電子科技股份有限公司，30日捐贈台南市消防局第六大隊消防人員2024年度高階健康檢查57套，總價值60萬元，以表達對消防人員的深切敬意與支持。

統亞電子科技秉持企業社會責任，特別關心台南市消防局的消防人員。在這次的捐贈活動中，公司提供了全面且專業的高階健康檢查服務，旨在確保這群英勇的救援人員能夠擁有最佳的身體狀態以應對各項挑戰。

統亞電子科技股份有限公司總經理吳世雄，同時也是台南市消防之友會第六辦事處副處長，長期對於消防人員的福利及裝備、器材補充不遺餘力。

▲台南善心企業統亞電子科技股份有限公司，30日捐贈台南市消防局第六大隊消防人員2024年度高階健康檢查57套，總價值60萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳世雄總經理表示，消防人員是我們社會安全網的重要角色，我們都知道消防人員的勤務工作總是冒著極大的風險，為了社區的安全和人民的生命財產付出巨大的努力。在今年9月份的明揚火災事件造成消防人員罹難的事件中，更令人感受到消防人員的偉大使命，希望可以為消防人員們盡一點心意，希望透過這次的健檢捐贈能夠為他們的健康提供一點關懷和支持，也讓消防人員在守護照顧民眾的同時，自己的健康照顧也可以被關注。

台南市消防局局長李明峯表示，感謝統亞電子科技的慷慨捐贈，這將對消防人員的整體健康和工作表現產生正面效應。這次的支援不僅是對我們工作的鼓勵，更讓消防同仁感受社會認同與重視的價值感。

▲台南善心企業統亞電子科技股份有限公司，30日捐贈台南市消防局第六大隊消防人員2024年度高階健康檢查57套，總價值60萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市有許多的善心企業的善心義舉，讓我們城市更加溫暖，本次捐贈活動不僅體現了企業社會責任的實踐，讓企業與政府共同努力打造公共安全和健康社會環境。

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