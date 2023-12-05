女星機上抽菸嗆「你被炸死了嗎」　航空公司還原現場：空服員制止

▲藝人侯沁潔爆發機上違規抽菸爭議。（圖／翻攝侯沁潔臉書）

記者李姿慧／台北報導

曾演出鄉土劇、現為第四台旅遊節目主持人侯沁潔，遭同團旅客投訴，日前她搭乘荷蘭飛往曼谷班機，途中躲在機上廁所抽菸，更引起偵測器告警大響。對此，長榮航空表示，11月30日班機一名旅客於洗手間內抽菸觸發煙霧偵測器，空服員發現後前往勸阻，研判後續無脫序行為影響飛安，並未報警。

侯沁潔遭媒體爆料，日前參團前往歐洲荷比盧旅遊，搭機上時躲到廁所抽菸，導致機上警報大響，搭遊覽車也曾想抽菸，被荷蘭司機勸阻趕下車。Dcard上也出現網友爆料，指她在遊覽車、知名景點「聖彼得山洞窟North Caves」都不停地抽菸。

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有網友到侯沁潔臉書留言：「機上抽菸全然不顧他人死活，真有你的喔。」侯沁潔則回嗆：「你被炸死了嗎？」網友再留言：「因為空姐即時發現，才阻止憾事，我講的是事實，我在班機上，沒有亂說話，我們大家都問心無愧。」

▲藝人侯沁潔爆發機上抽菸違規爭議。（圖／翻攝侯沁潔臉書）

針對侯沁潔傳出在機上抽菸，長榮航空回應，11月30日BR76阿姆斯特丹經曼谷飛往台北航班，飛行途中一名旅客於洗手間內抽菸觸發煙霧偵測器，當班空服員發現後立即前往勸阻。

長榮表示，因該旅客經告誡後表示將遵守規定，經空服員通報機長，因評估旅客已受控且無脫序行為，無立即影響飛安之疑慮，故後續未報警處理。

不過長榮航空也呼籲，機艙內全面禁菸，旅客皆需遵守相關民航法規，避免影響飛航安全。

侯沁潔則在臉書直接回嗆網友：「沒有任何證據，血口噴人的人，亂闢謠滋事者，我保留刑法妨礙名譽的法律追訴權，只會危言聳聽也沒證實真相就做人格局而言，是真的沒智慧。俗話說的好（謠言止於智者）！」

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