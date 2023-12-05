蕭美琴批捷運20年沒蓋完！　新北捷運局嗆：恐怕是記錯了

▲新北捷運環狀線十四張站。（圖／記者謝婷婷攝）



記者崔至雲／新北報導

針對民進黨副總統候選人蕭美琴批評永和家附近一條捷運蓋了20多年還沒蓋好。新北捷運局表示，「恐怕是記錯了」，目前中永和已經有南勢角線及新北環狀線兩條捷運服務；蕭美琴可能因為長期旅居國外，不夠了解新北市的進步及捷運施工狀況，歡迎候選人能多關心新北市的進步。

捷運局說明，目前中永和已經有南勢角線及新北環狀線兩條捷運服務；而永和區施工中的捷運路線只有萬大中和線CQ850標並設有永平國小站，在2016年1月19日開工迄今約7年的時間，何來的20年之久？

捷運局表示，CQ850區段標永平國小站工程截至11月底實際進度已達70.69%，預計明年1月可進行保生路道路復舊作業、還路於民，上半年潛盾隧道就能全線貫通，預計2025年底即可完工。推動捷運過程有許多困難需要克服，希望候選人不要一句話就抹煞雙北市府基層同仁的努力成果。

捷運局強調，新北市自2010年升格後積極推動捷運三環六線，侯友宜任內達到「四年完成三線」的具體成果，完成淡海輕軌第一期、安坑輕軌及新北環狀線，營運路線增加26公里26座車站，為全國最長六都第一。而中運量的捷運三鶯線2015年核定，2016年開工，預計2025年完工，新北市政府自辦捷運工程在10年內將可完成兩條輕軌及三鶯中運量捷運，推動市政效率也是以往所未見的。

