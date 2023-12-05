是否也是務實台獨工作者？　蕭美琴：這些標籤想激起人民恐慌

▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年大選腳步接近，國民黨總統參選人侯友宜質疑，民進黨總統參選人賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，要副總統參選人蕭美琴表態是否也是。對此，蕭5日受訪說，這些標籤好像中國在選戰中想激起人民的恐慌，「會非常務實看待國際上面臨的各種挑戰，和平是唯一選項」；她強調，「最終來講，我們在選台灣的總統副總統，還是要由台灣人民決定」。

蕭美琴表示，這些標籤好像中國在選戰中想激起人民的恐慌，「其實我們在選戰過程中還是希望能回歸政策，面對非常複雜且挑戰很多的國際環境中，要如何維持各方平衡，包含台灣人民要決定自己未來的需求」。蕭說，這議題賴副也提到過，會非常務實看待國際上面臨的各種挑戰，和平是唯一選項。

至於美國在台協會（AIT）處長孫曉雅表示，反對外部勢力介入？蕭美琴說，從1996年第一次總統大選就可以看到，在選舉期間試圖影響台灣選民的手段，現在已經進化、手段也更多元，看到各種報導，包括邀訪基層組織、網路平台很多假訊息，也看到很多對候選人的指指點點、很強烈的評論，這些都是介選的手段，「最終來講，我們在選台灣的總統副總統，還是要由台灣人民決定」。