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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團「三問」蕭美琴國籍爭議　要賴清德、內政部說清問題核心

▲李德維（左）、張斯綱出席國民黨團5日記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲李德維（左）、張斯綱出席國民黨團5日記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴的回復國籍爭議延燒，國民黨立法院黨團今（5日）除指內政部昨日的說法，有點推卸責任，並三問蕭美琴，為何曾說自己只有美國籍？為何曾要為申請國籍奔走？又為何拿不出擁有國籍證明文件？既然蕭過去講的話引發爭議，內政部、民進黨總統參選人賴清德或蕭本人，都應站出來，把問題核心講出來。

國民黨立法院黨團5日召開「蕭美琴國籍爭議，內政部、中選會請說清楚講明白！」記者會。國民黨立委參選人、北市議員張斯綱提及，內政部昨表示，3組6位候選人資格，均符合內政部執掌的相關規定，也就是都擁有中華民國國籍，至於是否有其他國家籍則不屬於內政部職掌業務範圍；也就是說，內政部做的審查是形式審查，非實質審查，是就對方提供的書面資料做審查，至於有無其他部分，他就不管，有點推卸責任。

張斯綱表示，中選會對六位候選人的審查是屬於形式審查，還是實質審查？如果說只是形式上的，這審查不具太多意義，因為六位候選人有無其他國籍，內政部跟中選會不是只憑當事人所提供的文件，就認定他沒有其他國家的國籍。

因此，張斯綱認為，內政部跟中選會應把相關證據拿出來，來證明6位候選人都沒有其他國籍，才能平息其他相關爭議，否則對蕭美琴跟民眾黨副總統參選人吳欣盈不公平。

李德維則指出，蕭美琴曾說自己日本出生，媽媽是美國人，如果放棄了（美國籍），就沒有國籍，而她為了申請中華民國國籍跟護照，幾乎跑斷腿、一再碰壁；另個重要點是，蕭美琴在2002年就任立委前，已先去申辦放棄美國籍，等到拿到立委就任證書，馬上宣誓成為中華民國國民，並說自己「總算回到家了」。

李德維表示，從這部分，國民黨團認為內政部應公布蕭美琴何時成為中華民國國民。民進黨現在用似是而非的說法，稱蕭美琴的父親是中華民國國民，所以按照《國籍法》，她就具有中華民國國籍，但這是錯的，因為由於蕭在日本出生，其母是美國籍，所以蕭應該是在日本出生就具有美國籍，而按照蕭自己本身說法，她並不具有中華民國國籍，也就是，蕭的父親蕭清芬，並沒有幫女兒申請中華民國國籍，這是一個關鍵部分。

李德維說，希望中選會、內政部把蕭美琴的國籍爭議，她何時出生、何時回到台灣、何時申請中華民國國籍，這裡有無任何貓膩，都應該公布。

另外，李德維也提及，《中華日報》民國75年7月24日寫道，華裔美籍的蕭美琴高分考上省南女，返美升學，留下佳話。李說，華裔美籍的意思是，蕭美琴是華人，但國籍是美國人，所以這方面，內政部戶政司也都應該清楚而明白地提供相關事證。

李德維表示，國民黨團三問蕭美琴：為什麼曾說自己只有美國籍？為什麼曾要為申請國籍奔走？為什麼拿不出擁有國籍證明文件？既然蕭美琴過去講的話引發爭議，包含內政部、賴清德或蕭美琴自己，都應站出來，把問題核心講出來。

李德維強調，國民黨團並沒有否定、質疑蕭美琴現在具有中華民國國籍，而是因為蕭過去發言內容，引發爭議，相關部會應做出萬全準備，讓爭議降低或減少。

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