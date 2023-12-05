籲內政部應公布蕭美琴國籍「申請」資料　她疑：何時有中華民國籍

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨副總統參選人蕭美琴遭質疑有回復國籍問題，內政部昨日則表示，3組正副總統候選人均符合內政部執掌相關規定。對此，國民黨台北市議員游淑慧5日仍在臉書提出質疑，「國籍，不是天上掉下來，要申請才有」，雖我國國籍法是屬人主義，在外國出生的他或她，可以申請中華民國籍，但也可以不申請，她呼籲內政部應公布蕭美琴的國籍申請證明資料。

「國籍，不是天上掉下來，要申請才有」，游淑慧舉例疫情時期「小明的故事」，國人在大陸娶陸配，生下了小明後舉家搬到台灣，但小明在大陸出生，沒有中華民國身份，當時被台灣防疫入境管制措施擋住無法返台，時任衛福部長陳時中說，「國籍是可以選擇的，當初沒有選擇我國國籍，那現在就必須自己安排、自己承擔。」

游淑慧表示，那時候我們才突然知道，原來並不是父親是中華民國國籍，小孩子就是，要選擇和申請，「小明如此，美琴也是如此」，按我國國籍法屬人主義，在外國出生的他或她，可以申請中華民國國籍，但也可以不申請，「要申請才有，其子女始具中華民國國籍。」

游淑慧指出，蕭美琴從小就以美籍華人身分在台灣就學，他父親似乎「從未」幫她申請過中華民國護照、身分證，乃至於户籍，因此才會有蕭美琴2000年的無奈、奔走和碰壁。而她提到，昨天內政部搶先認證3組正副總統參選人都符合資格，但話卻說得巧妙，他們查的是「是否擁有中華民國國籍」。

因此，游淑慧呼籲，內政部應該公布蕭美琴的國籍申請證明資料，看看蕭美琴的國籍申請時間點是1971年、1972她出生後，還是2000年她準備從政時。

游淑慧強調，何時擁有，怎麼擁有的，跟正副元首資格有關，但她質疑，看到內政部部長林右昌、中選會主委李進勇，「我們會有真實答案嗎？」繼總統論文門後，副總統國籍門又可能成為中華民國十大懸案之一。