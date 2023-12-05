甜甜圈變老鼠大餐！衛生局發現6缺失　一中名店九月初承諾改善

記者許權毅／台中報導

台中市一中商圈知名甜甜圈店「九月初」傳出麵團變成老鼠大餐，今日該加盟店業者、督導現身店前受訪，強調麵團要使用時都會使用冷凍袋蓋住發酵，要閉店時都會收進冷凍庫，若是員工忘記，會加強教育訓練，但也不排除是遭惡搞，但還是面對問題，會改善到最好。衛生局也派員稽查，初步發現6大缺失，包括牆面天花板積塵、排煙罩不潔、食材未離地、私人物品未置定位管理、冷凍臥式冰箱未除霜、食品從業人員未體檢等缺失。

▲一中商圈名店「九月初」傳出老鼠爬上鐵架啃食物。（圖／翻攝記者爆料網）



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九月初督導以及該加盟店楊姓業者表示，平時麵團從冷凍庫拿出來，都會用冷凍袋包裝，再放到烤盤上面自然發酵，才會去油炸，要收店時，若有沒用完的，會全部套袋，拿進去冷凍庫。業者說：「發生了這件事，我也叫員工要加強，當然也質疑是不是有員工惡整？但也不用想這麼多，總是要把衛生做好，我們都有定期整理、消毒。」

▲▼九月初督導（左）與該店業者（右）出面說明，強調麵團都會用冷凍袋包裹，若沒用完也會收回。（圖／記者許權毅攝）



據了解，該店開業已經3年多，是九月初剛開始展店就加入的一間店。楊姓業者表示，被拍攝到的畫面確實是已經收攤，麵團沒有收進去，但這空間這麼小，從來沒有發生過，有點離譜。究竟是員工忘記收回，或是遭人惡搞，仍待釐清。

九月初督導表示，不管是否有外力介入，不需要去責怪其他人，站在我們的立場，都是要處理好（衛生），之後店家會將冷凍庫上鎖，應該就能隔絕這些問題。民眾有看到老鼠上去咬食，還是要跟社會大眾表示，這是我們有不足的地方，要去改善做到最好，讓顧客能安心購買，並且接受衛生局指正，全力配合。

▲▼衛生局食安處今日下午也派員前往，初步有發現鐵架、排油煙管積塵問題。（圖／記者許權毅攝）



食安處已於今日派員前往一中商圈「九月初唯心手作」攤位稽查，現場稽查結果未發現有病媒踪跡，其食品良好衛生規範準則缺失事項有牆面天花板積塵、排煙罩不潔、食材未離地、私人物品未置定位管理、冷凍臥式冰箱未除霜、食品從業人員未體檢等。

衛生局人員詢問，該商圈都以販售食物為主，是如何防治蟑螂老鼠？楊姓業者則說，都是定期噴藥、放藥，大樓也會有固定除蟲。

衛生局強調，已開立限期改善通知書責令業者於12月12日前改正完妥，屆期如複查仍不合格，將依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。另外，建議商家地板勿擺放紙板，容易藏蟑螂。