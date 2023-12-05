假繳費簡訊騙卡號盜刷！詐團買BMW、名牌包　17人到案上百人受害

記者張君豪／台北報導



刑事局偵九大隊5日宣布破獲詐團假冒政府及水電機關發送「繳納自來水」、「停車費」、「繳納罰單」等惡意釣魚簡訊，歹徒使用假網址誘騙民眾輸入信用卡後和識別碼後，就遭詐團盜刷禮券、LV名牌包等精品；警方日前收網逮台灣詐團主嫌柯男（32歲）及集團成員17人到案，警方統計該集團獲利達新台幣600餘萬元、粗估有上百位民眾遭騙盜刷信用卡。

▲刑事局偵九大隊破獲繳費簡訊盜刷信用卡集團，逮捕集團主嫌柯男（白紙遮臉者）。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

近來民眾頻頻接獲大量假冒政府機關及公營事業的催收費用簡訊，詐團透過大陸合作成員架設釣魚假網站和短連結，由大陸成員負責盜取台灣被害人輸入信用卡號、認證碼後，再交給台灣詐團成員盜刷牟利，柯男及成員不僅爽刷爆被害人信用卡買LV、LOEWE名牌包，甚至綁定手機、吃喝玩樂都靠盜刷信用卡支付。



▲刑事局偵九大隊破獲繳費簡訊盜刷信用卡集團。



更離譜的是，柯男還利用盜取信用卡資料，上網血拚大買禮券、或者從國外網站進口精品之後再用低於市價的價格出售牟利，藉此套利變現。刑事局接獲跨國電子票券公司報案，業者發現電腦系統有一批信用卡反覆異常下單購買禮券的紀錄、總購買金額超過新台幣370萬元，該公司報警處理，警方擴大清查，進而鎖定柯男詐騙集團。

警方分析發現，柯男詐騙簡訊集團分為台灣、大陸兩部分，因近期台灣嚴詐騙，電信商封鎖境外簡訊後，大陸集團便與台灣詐團合作，由大陸設計繳費腳本、架設假刷卡網站，由台灣端在境內利用俗稱貓持的SIM卡集成變換器，大量發送詐騙簡訊，並在某電商賣場創立大量虛擬帳號，不僅可進行假交易騙取電商優惠措施，檢警懷疑詐團也透過電商賣場的虛擬帳號進行洗錢。





刑事局會同台中、高雄刑大、嘉義第一警分局、台北中正一分局、新北新莊分局共組專案小組，從今年9月12日起陸續發動3波搜索行動，兵分多路到新北、桃園、台中、高雄等地收網逮捕柯男及詐傳成員共犯共17人到案說明；查扣貓池、犯案手機、SIM卡、柯男獲利買來的BMW X4、Mazda 3、電腦及盜刷的Burberry、LV、LOEWE等精品，詢後依詐欺、洗錢、偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。

刑事局藉此案例呼籲，詐騙手法層出不窮，國人接獲來路不明之簡訊務必先查證，如有任何疑問請打165反詐騙諮詢專線，也可就近向警察機關求助。



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