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社會 社會焦點 保障人權

台中街頭驚見「德國警察」！　台中市府：只是防彈背心襯套

▲基層員警穿德語「POLIZEI」防彈衣遭熱議，台中市警方：無違規。（圖／林姓民眾提供）

▲基層員警穿德語「POLIZEI」防彈衣遭熱議，台中市警方回應，員警所穿僅是襯套，是員警自購，並無違規。（圖／林姓民眾提供）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，兩名員警穿著印有德語「POLIZEI」字樣的背心，引發網友議論台中是不是出現德國警察？該篇貼文吸引近9000名網友按讚，超過800篇留言，「中華民國買德國貨從二戰就開始了，大驚小怪」、「自購裝備吧！畢竟想在風險中活下去最好就是避開國貨公發品」。對此台中市警局回應，該防彈衣外襯套是員警自購，並未違規，但已經要求員警不要再穿。

照片中兩名員警正執行巡邏勤務，在西屯路二段附近被網友拍，但兩名員警身上所穿防彈背心卻印有德文警察「POLIZEI」，引發爭議。台中市警局表示，有關網傳員警穿著德語（POLIZEI）外襯之防彈衣照片，雖無違反相關規定，但為避免引發民眾疑議，已要求員警應穿著制式外襯套之防彈衣。警察局亦會對外勤同仁加以宣導，如自行採購防彈衣的外襯套，有關警察字樣應以中英文為主。

市警局強調，經檢視並非警方統一採購之防彈衣外襯套，是同仁自行採購款式，但內層套仍是穿著警政署配發的防彈衣。

市警局也補充，依據警政署函釋規定，考量員警勤務屬性多樣，近來各單位也會有自購或接受捐贈防彈衣外襯套，搭配各種任務需求執勤使用，不過防彈衣外襯套並未具有防彈性能，內層仍需安裝警政署採購驗收合格之防彈衣，才能確保執勤安全。

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