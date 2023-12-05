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全新製作《穿越時空的航海家》封測暖身　AR+5G 民眾玩過癮

▲奇美博物館將於2024年「台南400」之際推出全新企劃《穿越時空的航海家》，館方日前舉辦一場封測暖身場，邀請30位玩家搶先感受這款全新開發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美博物館將於2024年「台南400」之際推出全新企劃《穿越時空的航海家》，館方日前舉辦一場封測暖身場，邀請30位玩家搶先感受這款全新開發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館深受民眾喜愛的實境遊戲，將於2024年「台南400」之際推出全新企劃《穿越時空的航海家》，館方特別在遊戲設計完成後，於日前舉辦一場封測暖身場，邀請30位玩家搶先感受這款全新開發。

▲奇美博物館將於2024年「台南400」之際推出全新企劃《穿越時空的航海家》，館方日前舉辦一場封測暖身場，邀請30位玩家搶先感受這款全新開發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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這場結合AR擴增實境的遊戲，體驗博物館全面升級的5G網路速度，以及遊戲娛樂教育性、關卡流暢度等，藉由玩家的意見回饋進行最後優化，預計於2024年第一季正式上市。

▲奇美博物館將於2024年「台南400」之際推出全新企劃《穿越時空的航海家》，館方日前舉辦一場封測暖身場，邀請30位玩家搶先感受這款全新開發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

配合明年「台南400」，奇美博物館特別規劃全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，安排民眾與400年前的荷蘭航海家漢斯「相遇」，並在博物館展開一趟懸疑詭譎的冒險之旅。為了打造一個科技與藝術虛實整合的沉浸式體驗，奇美博物館不但在遊戲許多關卡中加入AR互動，並更新擴展博物館各空間的網路速度及流量，在展廳內建置多處高頻5G天線，提供民眾5G網路系統整合服務，即使是同時多人遊戲也能順暢進行，維持遊戲的最佳品質。藉此開啟博物館5G應用的新時代。本款遊戲也獲得文化部5G應用計畫的補助支持。

▲奇美博物館將於2024年「台南400」之際推出全新企劃《穿越時空的航海家》，館方日前舉辦一場封測暖身場，邀請30位玩家搶先感受這款全新開發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日前舉辦的封測暖身場中，總共邀集了30位民眾、分成6組進行遊戲，參與民眾有些是館方實境遊戲的忠誠顧客，也有從未玩過的新玩家，大家都懷著興奮的心情前來參與活動。封測場一開始先由館方協助分組，簡單說明遊戲規則後，立即展開3個小時的遊戲時間，各組的組員不但要認識彼此，還要快速找到團隊合作的默契才能順利推進關卡。

遊戲結束之後，接著舉辦一小時的座談會，由主辦單位介紹遊戲幕後故事與關卡解密，並由參與民眾分享心得。民眾的回饋皆十分正面，參與遊戲的劉小姐說：「這次加入非常多AR，玩起來很新鮮。」曾小姐則說：「5G網路穩定順暢，完全不會卡卡。」無論是網路速度與AR體驗都獲得民眾一致的肯定。

▲奇美博物館將於2024年「台南400」之際推出全新企劃《穿越時空的航海家》，館方日前舉辦一場封測暖身場，邀請30位玩家搶先感受這款全新開發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館自2019年與遊戲專家「聚樂邦」合作，陸續推出實境遊戲《穹頂計畫》三部曲，提供宛如達文西密碼的解謎情境，獲得民眾熱烈迴響，至今已累積逾2.8萬人次參與。明年即將推出的《穿越時空的航海家》有別於《穹頂計畫》的故事線，首次加入AR體驗，希望帶給民眾耳目一新的感受。館方表示，十分感謝文化部的支持與補助，讓奇美博物館可以透過實境遊戲，提供民眾真實感受科技結合藝術的體驗服務。目前《穿越時空的航海家》正進行最後的測試階段，透過這次封測暖身場，希望可以蒐集到更多建議，進而修改調整、優化遊戲內容，預計明年將帶給大家一個最佳品質的實境遊戲體驗。

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