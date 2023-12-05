榮民健康慈濟挺！榮服處與花蓮慈院簽署備忘錄　提供4面向服務

▲花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂醫療照顧合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

感謝退除役官兵付出人生守護家園，花蓮慈濟醫院承擔起守護健康的責任，十二月五日上午，花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂《促進退除役官兵醫療照顧合作備忘錄》，由花蓮慈院院長林欣榮與花蓮縣榮服處處長蕭振嘉代表簽屬，要提供退除役官兵優質的健康照護，一起健康到老。

「健康平權是我們努力的目標。」林欣榮院長表示，38年前證嚴上人創辦花蓮慈濟醫院的時候，就是因為東部地區的醫療資源缺乏，這些年來積極從外地招募優秀的醫療團隊，同時在地培養堅強的醫療照護人員，高科技醫療儀器設備也隨著病人的需求更新擴增，讓花東鄉親能擁有一家醫學中心，甚至是國際級的醫療服務。

▲林欣榮院長致詞（左）表示，要提供退除役官兵優質的健康照護，一起健康到老。

花蓮縣榮服處蕭處長表示，感謝花蓮慈院的醫療服務提供與資源分享，讓花蓮縣的退除役官兵，在有就醫需求時也能享有與榮總體系等級的醫療優惠與高品質的醫療服務，尤對於偏遠地區遠距暨後送醫療與急重症患者治療的提供，更是莫大的福音，有了花蓮慈濟醫院醫療資源大力相挺，健全與提昇了在地退除役官兵醫療服務的品質與層次。

▲花蓮縣榮服處蕭振嘉處長（右）表示，有了花蓮慈院大力相挺，可健全與提昇在地退除役官兵醫療服務的品質與層次。

官兵弟兄守護安居樂業的生活，花蓮慈院守護生命守護健康！從急症難症的救心救腦救命，慢性疾病的長期關懷，到防患未然的預防醫學，花蓮慈院在花東地區落實以病人為中心的急性醫療及社區醫療照顧，建構優質醫療環境，使病患均能得到適切的照護。

這次與花蓮縣榮服處簽署醫療照顧合作備忘錄，合作範圍包含掛號費優惠及住院協助、社區衛教及巡迴醫療服務、偏遠地區遠距及後送醫療服務、急重症患者優先醫療服務等四大面向，陪著花蓮縣內及偏鄉地區退除役官兵安心健康到老。

