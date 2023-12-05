　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

榮民健康慈濟挺！榮服處與花蓮慈院簽署備忘錄　提供4面向服務

▲花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂醫療照顧合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂醫療照顧合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

感謝退除役官兵付出人生守護家園，花蓮慈濟醫院承擔起守護健康的責任，十二月五日上午，花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂《促進退除役官兵醫療照顧合作備忘錄》，由花蓮慈院院長林欣榮與花蓮縣榮服處處長蕭振嘉代表簽屬，要提供退除役官兵優質的健康照護，一起健康到老。

「健康平權是我們努力的目標。」林欣榮院長表示，38年前證嚴上人創辦花蓮慈濟醫院的時候，就是因為東部地區的醫療資源缺乏，這些年來積極從外地招募優秀的醫療團隊，同時在地培養堅強的醫療照護人員，高科技醫療儀器設備也隨著病人的需求更新擴增，讓花東鄉親能擁有一家醫學中心，甚至是國際級的醫療服務。

▲花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂醫療照顧合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲林欣榮院長致詞（左）表示，要提供退除役官兵優質的健康照護，一起健康到老。

花蓮縣榮服處蕭處長表示，感謝花蓮慈院的醫療服務提供與資源分享，讓花蓮縣的退除役官兵，在有就醫需求時也能享有與榮總體系等級的醫療優惠與高品質的醫療服務，尤對於偏遠地區遠距暨後送醫療與急重症患者治療的提供，更是莫大的福音，有了花蓮慈濟醫院醫療資源大力相挺，健全與提昇了在地退除役官兵醫療服務的品質與層次。

▲花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂醫療照顧合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮縣榮服處蕭振嘉處長（右）表示，有了花蓮慈院大力相挺，可健全與提昇在地退除役官兵醫療服務的品質與層次。

官兵弟兄守護安居樂業的生活，花蓮慈院守護生命守護健康！從急症難症的救心救腦救命，慢性疾病的長期關懷，到防患未然的預防醫學，花蓮慈院在花東地區落實以病人為中心的急性醫療及社區醫療照顧，建構優質醫療環境，使病患均能得到適切的照護。

這次與花蓮縣榮服處簽署醫療照顧合作備忘錄，合作範圍包含掛號費優惠及住院協助、社區衛教及巡迴醫療服務、偏遠地區遠距及後送醫療服務、急重症患者優先醫療服務等四大面向，陪著花蓮縣內及偏鄉地區退除役官兵安心健康到老。
 

ET快訊
快訊／體育署長說重話　「電競協會要向國人致歉」
猝死留2.6億遺產　母女爆爭產
政大人妻偷吃同事！「戳GG」又噴噴…老公收遺物崩潰
「性專區」提案通過　市長回應了
施明德肝癌傳命危　醫示警「初期幾乎0症狀」7大風險因子曝
新冠重症、死亡雙創新高！羅一鈞估明年1月中達高峰　每天2萬人
快訊／敦化北路小黃火燒車　運將、乘客跳車逃命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東向海致敬　今年淨灘已清出逾1700噸廢棄物

南投醫療資源與都會區落差大　立委參選人游顥提5項主張

台南永康自小貨車路邊停車不慎　倒車造成機車追撞騎士骨折

九棚沙漠的綠洲！　「土人蔘」雞角刺茶包打造地方特色

112年地方公務人員考試9日登場　屏東考場明正國中

112年全國中正盃巧固球錦標賽　逾千人齊聚屏東開打

移動污染源科技執法展成果　台中市環保局奪國家永續發展獎

陳建仁視察衛福部南投醫院　蔡培慧敲碗促醫學中心等級服務

基隆年終演唱會加開第2現場　義賣票領取懶人包搶鮮看

服裝儀容整備+職務再設計　勞動力分署助聽障者穩定就業領補助

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

台東向海致敬　今年淨灘已清出逾1700噸廢棄物

南投醫療資源與都會區落差大　立委參選人游顥提5項主張

台南永康自小貨車路邊停車不慎　倒車造成機車追撞騎士骨折

九棚沙漠的綠洲！　「土人蔘」雞角刺茶包打造地方特色

112年地方公務人員考試9日登場　屏東考場明正國中

112年全國中正盃巧固球錦標賽　逾千人齊聚屏東開打

移動污染源科技執法展成果　台中市環保局奪國家永續發展獎

陳建仁視察衛福部南投醫院　蔡培慧敲碗促醫學中心等級服務

基隆年終演唱會加開第2現場　義賣票領取懶人包搶鮮看

服裝儀容整備+職務再設計　勞動力分署助聽障者穩定就業領補助

台東向海致敬　今年淨灘已清出逾1700噸廢棄物

快訊／統神領獎怒嗆Toyz　體育署長：電競協會要向國人致歉

台東翁情緒失控「持3把刀」自鎖廚房　警民機智奪刀

妹子被3名校老師拖去開房！遭撿屍「2人輪流上」　完事醒來哭報案

南投醫療資源與都會區落差大　立委參選人游顥提5項主張

難「售」想哭？台南透天貼爆出售　笑噴2.2萬人：知道了啦

福斯「新一代加州露營車」雪地測試　採PHEV油電、明年春季亮相

柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

台南永康自小貨車路邊停車不慎　倒車造成機車追撞騎士骨折

旅宿業爭取移工卡關　許銘春：與觀光署開會日期未定

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

「田慎節」提案性專區　3理由獲10議員連署

馬海濮岩窟崩坍　山友感嘆

Xpark水生公園推365種海生之道

機捷A10車站專用區　調整4大招商條件

大肚山電動車產業高峰論壇登場　陳建仁：打造新兆元產業　

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

南消七大企業義消立大功工廠火警迅速撲滅

小巧有效的廟口開講大獲好評

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

女拚投資砸百萬僅收回3萬南警斬車手

調皮貴賓犬走失南警細心平安尋回

台南學甲多功能教育園區動土祈福

參與競選遊行走失　內埔警摸夜找到人

更多熱門

相關新聞

小學生瘋嚼油辣橡皮筋　魔芋爽鈉含量爆表

小學生瘋嚼油辣橡皮筋　魔芋爽鈉含量爆表

魔芋爽符合高度加工食品的定義，原且是超級遠離原型的食品，營養成份裡最吸睛的就是高鈉，每100克有破千毫克的鈉，這數字基本上跟7-11最鹹的梅肉差不多等級！那這東西能吃嗎？坦白講，沒有什麼是你不能吃的，但基本上都是量的問題。

糖尿病併發症早期症狀不明顯定期檢查遠離威脅

糖尿病併發症早期症狀不明顯定期檢查遠離威脅

不要再用紙巾墊食物！「1物質」吃下肚　重症醫曝健康3危害

不要再用紙巾墊食物！「1物質」吃下肚　重症醫曝健康3危害

瑞士LA PRAIRIE頂級無齡醫學中心進駐台北

瑞士LA PRAIRIE頂級無齡醫學中心進駐台北

咖啡怎麼喝才對？喝錯傷身又增胖

咖啡怎麼喝才對？喝錯傷身又增胖

關鍵字：

榮民健康慈濟相挺榮服處慈院簽署醫療照顧備忘錄

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

特斯拉Cybertruck飛踹實測

快訊／星光電競大賞發文致歉

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面