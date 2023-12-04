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瑞士品牌LA PRAIRIE頂級無齡醫學中心進駐台北　最美歐巴桑陳美鳳搶先體驗

▲▼君綺醫美,蘭瑞診所,Clinique La Prairie,陳美鳳,健康,抗老。（圖／業者提供）

▲蘭瑞診所於11/25盛大舉行開幕慶典，當天「台灣最美歐巴桑」陳美鳳（中）也受邀在開幕現場分享搶先體驗客製化的療程心得。

圖、文／君綺醫美提供

醫美界年底最讓人注目的，莫過於知名瑞士健康管理中心Clinique La Prairie來台，與君綺醫美集團攜手打造全球第四間的頂級抗老無齡醫學中心蘭瑞診所，不僅讓台灣成為Clinique La Prairie的亞洲首站，同時也是台灣第一間與國際接軌、擁有全球頂尖抗衰技術保健療法的專門診所。

蘭瑞診所於11/25盛大舉行開幕慶典，當日除了Clinique La Prairie瑞士原廠的執行長 Simone Gibertoni率領瑞士專業團隊親自來台參與盛會，當天「台灣最美歐巴桑」陳美鳳也受邀在開幕現場分享了搶先體驗客製化的療程心得，她表示：「抗老技術越來越進步，真心覺得抗老不怕來不及，只怕大家不知道有這麼好的建康管理中心，來到這裡真的可以讓人身心愉悅跟放鬆，讓你不用跑到國外 也能享受頂級服務！」

蘭瑞診所表示，創立初期就斥資超過千萬，不僅診所每一處角落都能感受療癒且私密的專屬空間，也引進了全球頂尖的延緩老化等預防醫學治療設備。尤其專為蘭瑞診所訂造與Clinique La Prairie共同創建的活化衰老檢測Longevity Index（長壽指數）是所有治療的核心，指數能分析當前內外健康的多個面向，並提供客製化的康養指導及全面療程規劃說明，療程包含抗老療程、深層淨化按摩技術，同時納入無麩質、無糖、無咖啡因等養生保健飲食法，透過醫學專家的診斷與「獨特的抗老療程」，搭配個人專屬營養師以數據化、歐洲化觀點所提供客製化建議來達到長效的健康平衡，也預期在2024年蘭瑞診所可望為台灣帶起一股抗老醫學新風潮。

加入蘭瑞診所官方Line 了解更多資訊：https://lin.ee/mVo1gZ5

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