台南安平區郡平路274巷停車場火燒車　4車燒燬

國道1號北向328.3公里台南仁德路段，4日下午5時33分許發生3車A2事故案，34歲謝姓男子駕駛營業大貨車，行駛外側車道，疑因變換車道不當，擦撞55歲李女駕駛之自小客車，李女遭撞擊偏向內側車道，致45歲吳男所駕駛自小客車閃避不及碰撞而肇事，造成4人送醫。