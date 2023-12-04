台南安平區郡平路274巷停車場火燒車　4車燒燬

▲台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火，濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動安平等消防分隊4車7人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於晚上10時10分許撲滅，現場燃燬4部自小客，2車半毀，2車全毀，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。
▲台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）
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台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火，濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動安平等消防分隊4車7人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於晚上10時10分許撲滅，現場燃燬4部自小客，2車半毀，2車全毀，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。
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