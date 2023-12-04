　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南安平區郡平路274巷停車場火燒車　4車燒燬

▲台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火，濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動安平等消防分隊4車7人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於晚上10時10分許撲滅，現場燃燬4部自小客，2車半毀，2車全毀，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南安平區郡平路274巷停車場，4日晚上9時55分許發生火警，停車場有多部車輛起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
蔡阿嘎不忍發聲：別再說我曬小孩　公開數據「第一是她」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南安平區郡平路274巷停車場火燒車　4車燒燬

清潔隊員2打1遭反殺雙亡！　他獨活療傷18天被依殺人罪收押

30隻流浪狗成路霸！村長攔路陳情　動防所施鐵腕開罰飼主

首度到彰化輔選力挺楊曜聰　韓國瑜：今天不講民進黨壞話

36歲女律師自誇「開庭經驗30年」勝率最高　結局遭到2懲處

新北宮廟女宮主「消業障」涉虐死女信徒　兒子拆監視器滅證遭起訴

國1北上328.3k台南仁德路段　大貨車等3車車禍4人送醫

國1北上328.3k仁德路段車禍事故占用所有車道　4人脫困送醫

快訊／桃園5層樓民宅火警　警消破門驚見「1男無呼吸心跳」

台南將軍槍擊命案槍手重罪有逃亡之虞　南檢聲請羈押

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

害賣場停業2周恐賠天價　玩殺蟲劑男1交保2限制住居

台南安平區郡平路274巷停車場火燒車　4車燒燬

清潔隊員2打1遭反殺雙亡！　他獨活療傷18天被依殺人罪收押

30隻流浪狗成路霸！村長攔路陳情　動防所施鐵腕開罰飼主

首度到彰化輔選力挺楊曜聰　韓國瑜：今天不講民進黨壞話

36歲女律師自誇「開庭經驗30年」勝率最高　結局遭到2懲處

新北宮廟女宮主「消業障」涉虐死女信徒　兒子拆監視器滅證遭起訴

國1北上328.3k台南仁德路段　大貨車等3車車禍4人送醫

國1北上328.3k仁德路段車禍事故占用所有車道　4人脫困送醫

快訊／桃園5層樓民宅火警　警消破門驚見「1男無呼吸心跳」

台南將軍槍擊命案槍手重罪有逃亡之虞　南檢聲請羈押

裕融攜手文化部推廣文化平權　FaaS＋MaaS建構永續城鄉文化

高雄市府與HTC攜手　合推真實、虛擬共融「元城市」

新北耶誕城湧現「一堆免費抱抱」！他揭真實目的：發起人會氣炸

文彬遺物被展出！粉絲怒控「遭觀光商品化」：他非展品…公司發聲

中信驚險逆轉力克台體　主帥許智超：細胞死光了

台股ETF受益人挑戰600萬　00919穩坐人氣王

孫儷鄧超「在兒女面前抱頭痛哭」　小孩暖心反應被讚：很棒的教育

欣新網新股今開始申購　抽中1張最高可賺6.05萬元

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

即／台南某科大驚傳墜樓　15歲女學生頭部重創慘死

即／宜蘭2官警涉洩密被帶走　縣警局+交通隊遭搜索

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

宮廟女宮主涉打死女信徒　兒子拆監視器滅證遭起訴

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

惡鄰水塔投老鼠藥報復　社區主委夫妻誤飲中毒

山道貂民！太平山2黃喉貂挖破機車座墊

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

更多熱門

相關新聞

國1北上328.3k台南仁德路段3車車禍

國1北上328.3k台南仁德路段3車車禍

國道1號北向328.3公里台南仁德路段，4日下午5時33分許發生3車A2事故案，34歲謝姓男子駕駛營業大貨車，行駛外側車道，疑因變換車道不當，擦撞55歲李女駕駛之自小客車，李女遭撞擊偏向內側車道，致45歲吳男所駕駛自小客車閃避不及碰撞而肇事，造成4人送醫。

台南將軍槍擊命案槍手南檢聲請羈押

台南將軍槍擊命案槍手南檢聲請羈押

即／台南某科大驚傳墜樓　15歲女學生頭部重創慘死

即／台南某科大驚傳墜樓　15歲女學生頭部重創慘死

中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成

中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成

盲測牛肉湯！A5和牛「1原因」太吃虧

盲測牛肉湯！A5和牛「1原因」太吃虧

關鍵字：

台南安平停車場火燒車燒燬

讀者迴響

熱門新聞

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

快訊／星光電競大賞發文致歉

獨／電競大賞效果做過頭

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

一中商圈甜甜圈名店　老鼠爽啃食材

蔡阿嘎不忍：別再說我曬小孩！　公開數據被虧爆

「田慎節」提案性專區　3理由獲10議員連署

進口515公噸魔芋爽！專家憂：吃多恐釀2病

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

小S豪門婚18年驚脫口「肉體出軌還好」

巴基斯坦在巨蛋打破無安打全場鼓掌

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

更多

最夯影音

更多
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證
【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面