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社會 社會焦點 保障人權

國1北上328.3k台南仁德路段　大貨車等3車車禍4人送醫

▲國道一號北上328.3公里處（仁德路段），4日傍晚5時40分發生一起交通事故，造成3車車禍4人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道一號北上328.3公里處（仁德路段），4日傍晚5時40分發生一起交通事故，造成3車車禍4人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號北向328.3公里台南仁德路段，4日下午5時33分許發生3車A2事故案，34歲謝姓男子駕駛營業大貨車，行駛外側車道，疑因變換車道不當，擦撞55歲李女駕駛之自小客車，李女遭撞擊偏向內側車道，致45歲吳男所駕駛自小客車閃避不及碰撞而肇事，造成4人送醫。

▲國道一號北上328.3公里處（仁德路段），4日傍晚5時40分發生一起交通事故，造成3車車禍4人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，本起事故共4人受輕傷，各車駕駛人酒測值均為0.00mg/l。現場於晚上6時38分排除，全線恢復通車，後續由四大隊新市分隊依規定處理。

54歲李姓駕駛，左手肘骨折、左膝蓋及胸口疼痛意識清楚由，由台南市消防局五大隊仁德分隊救護車送成大醫院急救；副駕座黃姓男子46歲，臉部及左腳疼痛牙齒疑似鬆脫，由歸仁分隊救護車送成大醫院；乘客43歲女子左下腹、後腦勺、左臉疼痛，左手手指有骨折，由歸仁分隊救護車送成大醫院，45歲吳姓男子，左膝蓋紅腫疼痛，由崇善分隊送台南市立醫院。

▲國道一號北上328.3公里處（仁德路段），4日傍晚5時40分發生一起交通事故，造成3車車禍4人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊藉機呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，在變換車道前，應全程使用方向燈並注意後方來車狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。

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