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台南社會局辦蔬食餐競賽　黃偉哲頒獎肯定52個優勝關懷據點

▲台南市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下，於勞工育樂中心頒獎給52個獲獎單位，參賽據點依參加的蔬食共餐天數可獲得2000元-5000元不等之禮券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下，於勞工育樂中心頒獎給52個獲獎單位，參賽據點依參加的蔬食共餐天數可獲得2000元-5000元不等之禮券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局邀請各關懷據點參加2023年2季，「相招呷蔬食」共餐競賽活動，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下，於勞工育樂中心頒獎給52個獲獎單位，參賽據點依參加的蔬食共餐天數可獲得2000元-5000元不等之禮券，肯定關懷據點參與活動及具體落實低碳永續大台南的政策。

▲台南市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下，於勞工育樂中心頒獎給52個獲獎單位，參賽據點依參加的蔬食共餐天數可獲得2000元-5000元不等之禮券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市以行動響應「低碳環保愛地球」的理念，鼓勵社區照顧關懷據點長輩體驗蔬食帶來的健康及好處，為持續推廣蔬食餐，並讓社區照顧關懷據點長輩吃的營養吃的健康。黃偉哲市長表示，台南市截至11月底共有398個社區照顧關據點，提供社區長者關懷訪視、電話問安、餐飲、健促活動及預防延緩失能等多項服務，各據點是長者聯絡情誼、互相關懷互動的好場所，長者到據點參加健康促進課程後一同共餐，增加長者社會參與。黃市長感謝據點工作人員及志工夥伴，長期以來對社區長者照顧的用心與努力，透過據點辦理「相招呷蔬食」的活動，可避免長者飲食過於油膩，也為地球減碳盡一份心力，同時感謝關懷據點持續推動蔬食共餐，讓長輩更健康。

▲台南市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下，於勞工育樂中心頒獎給52個獲獎單位，參賽據點依參加的蔬食共餐天數可獲得2000元-5000元不等之禮券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，為落實長者「在地照顧」政策，社會局持續在據點推動多項長者健康照顧活動，延續去年熱烈回響的蔬食共餐，此次共餐競賽分為2季，上半年1季、下半年1季，每季為期3個月，依據累積共餐天數符合資格總計有52單位，辦理蔬食共餐至少5天以上，在第1、2季參加蔬食挑戰據點中，北區力行社區照顧關懷據點榮獲第1名，累積天數亦最高(第1季累積48天、第2季累積57天)，社會局依共餐天數區分3個級別，頒給5000、3000及2000元之禮券，予以鼓勵。

北區力行社區發展協會鄭昆福理事長說，力行據點成立多年，為照顧社區長者提供每週五天共餐服務，每天約有40位長輩到據點一同用餐，動蔬食共餐已有一段時間，長輩們對於參加蔬食共餐紛紛表示大力支持與認同，透過據點志工的巧思，變化出一道道好看又好吃的菜色，長輩們都吃的津津有味，還會與志工討論研發菜色，未來持續推動蔬食餐，照顧長輩的肚子也兼顧到健康。

▲台南市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下，於勞工育樂中心頒獎給52個獲獎單位，參賽據點依參加的蔬食共餐天數可獲得2000元-5000元不等之禮券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第1季獲獎前5名單位有北區力行據點、安定區港尾據點、麻豆區普門仁愛之家巷弄長照站、安南區城西里據點、新化區知義據點、安南區安汝據點；第2季榮獲前5名單位有北區力行據點、安定區港尾據點、安南區安汝據點、安南區城西里據點、安定區新吉據點等各可獲得5000元禮券；第1季累積天數排名前7至14名、第2季累積天數排名前6至14名各獲得3000元禮券；另第1季累積天數排名前17至29名、第2季累積天數排名前16至21名，各獲得2000元禮券。

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