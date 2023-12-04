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台南將軍槍擊命案槍手重罪有逃亡之虞　南檢聲請羈押

▲台南市將軍區將軍里槍擊命案，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳嫌3日到案，目前涉案嫌犯尚在分局偵訊，警方預定4日移送台南地檢署複訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市將軍區將軍里槍擊命案，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳嫌等人到案，台南地檢署檢察官複訊後，莊嫌被聲押，其他3嫌各依3萬元、2萬元交保。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市將軍區將軍里1日晚上8時18分許，驚傳1起槍擊命案，43歲黃姓男子在住處遭人槍擊頭部中彈送醫不治，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳男，在3日上午11時左右陸續到案，4日晚上經檢察官複訊後，莊嫌聲請羈押，兩名謝姓被告各以3萬元交保；陳姓被告以2萬元交保候傳。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，南檢偵辦將軍區槍擊死亡案，涉案之莊姓被告於4日經檢察官訊問後，認其涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串、湮證、逃亡之虞，向台南地院聲請羈押；另兩名謝姓被告各以新台幣3萬元交保；陳姓被告則以新台幣2萬元交保。

▲台南市將軍區將軍里槍擊命案，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳嫌3日到案，目前涉案嫌犯尚在分局偵訊，警方預定4日移送台南地檢署複訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，台南市警方1日晚間接獲通報，將軍區將軍里一名43歲黃姓男子頭部中彈，右鼻部有一處彈孔、倒臥在血泊中，經緊急送往佳里奇美醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治死亡。

▲台南市將軍區將軍里槍擊命案，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳嫌3日到案，目前涉案嫌犯尚在分局偵訊，警方預定4日移送台南地檢署複訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲分局指出，案發後該分局及刑警大隊組成專案小組，部署重兵於犯嫌等人可能出沒地點，不眠不休持續清查，由於警方案發後馬上將在現場的鄭姓女子等多人帶回調查，迅速掌握相涉關案人身分，馬上進行埋伏監控，51歲莊姓槍手等3人逃亡不到2日均在3日上午11時多落網，並溯源追查起出涉案改造槍械1枝、子彈20發，及持有寄藏作案用槍械的陳姓犯嫌1名。

警方調查，莊嫌3人係搭車至學甲區後騎機車逃逸，逃亡時都在學甲地區找空屋或無人工竂藏匿，並變換藏匿地點，係酒後發生口角，疑在衝突拉扯中擦槍走火，意外擊中死者而出人命。

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