身心障礙者就業榜樣！推動多元工作環境　利勤實業獲頒金展獎

▲利勤實業股份有限公司不僅推動身障適性服務，對中高齡就業也非常樂於進用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

利勤實業股份有限公司以「身心障礙人員工作適性，提供障礙者平權就業機會」為主題參加「第二十一屆金展獎」，榮獲「民營事業機構」進用身心障礙者績優獎殊榮。利勤實業人力資源部主管表示，勞動部所推展這套身心障礙人員工作適性評估機制能幫忙找到人才，又獲得勞動部肯定，真的很開心。

利勤實業1992年成立，是一家有3D立體織物行銷全球之上市公司，擁有纖維、織造、染整，三合一整合之一貫化產線。利勤實指出，員工到職後，會依據職務內容適性安排工作，設立員工關懷機制，透過定期評核評估調整職務，協助員工申請就業所需輔具，提供多樣的職涯發展措施，營造友善的職場環境及規劃完善的職涯發展。

利勤實業此次獲獎除協助身障弱勢就業受肯定外，也積極配合勞動部辦理多項政策。利勤實業表示，目前廠商多少面臨缺工問題，在人力招募上，除配合就業中心辦理徵才活動外，肯定勞動部推動「移工留才久用方案」，一方面留住實務經驗的資深移工，另一方面移工轉中階技術，未來在台繼續工作滿5年能申請永久居留，創造雇主與移工雙贏的局面。

勞動部斗六就業中心主任廖家偉表示，日前勞動部雲嘉南分署與斗六工業區廠商協進會簽訂「連結重點產業用人需求與青年就業執行計畫合作備忘錄」攜手解決缺工問題，特別感謝利勤實業對中心推動就業服務的支持。

廖家偉補充說明，透過公立就業服務機構的專業諮詢協助，都能找到適合的工作，例如近期勞動部就推出為期3年的「婦女再就業計畫」，針對因家庭因素離開職場180天以上的婦女，提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」、或是最高3萬元的「再就業獎勵」；若雇主提供可調整工時的新職缺，並雇用符合計畫資格的婦女，每僱用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」。

▲人力資源部主管（右）代表利勤實業股份有限公司出席勞動部「第二十一屆金展獎」，勞動部次長陳明仁（左）親自頒發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）