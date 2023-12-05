詐欺通緝犯與妻爭子起衝突　拒捕襲警狂喊「不要被關」

▲通緝犯游姓男子遭警方查緝時拒捕，造成員警肢體受傷、眼鏡和巡邏車窗玻璃毀損，最後仍遭壓制上銬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

通緝犯游姓男子日前疑因其妻要將孩子帶走，雙方當街大吵，警方獲報到場時，游男直呼「我要小孩！我不要被關！」並掙扎拒捕，甚至打壞員警眼鏡和巡邏車窗玻璃，最後仍被優勢警力壓制上銬、逮捕歸案。

集集警分局指出，水里分駐所警員沈昀萱、李榮富於12月1日分別擔服備勤兼勤區查察勤務，於中午12時56分獲報在水里鄉五福路民宅有家庭糾紛案件，請求員警到場處理；員警還在路上時，就有一名女子慌忙攔下巡邏車、引導前往案發地點，發現該女丈夫在場並查證其身分，竟為南投地方檢察署發布之游姓詐欺通緝犯。

2名員警遂請求所內員警支援，警員邱超群、張晉誠接獲通報後立即趕赴現場；身材壯碩的游男察覺有異，欲逃離現場時，遭4名員警合力壓制逮捕，但過程中游男不但反覆大喊「我還有小孩！你先把我的小孩帶回來嘛！我不要被關啦！」更極力掙脫、抵抗，造成巡邏車後車窗破裂，邱超群眼鏡毀損，李榮富、張晉誠、沈昀萱手腳均有擦挫傷，所幸均無大礙，順利逮捕歸案。

集集分局長劉千祥聞訊後，前往關心慰問員警身體狀況，並表示員警面對歹徒時能保持冷靜、反應靈敏，值得稱許，另提醒所屬員警在外執勤時務必保持高度的警覺性，不論是刑事案件或為民服務都不可掉以輕心，保障自身的安全。