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女拚投資砸百萬僅收回3萬　南警斬下58歲車手

▲永康分局復興所長陳榮坤，率員會同偵查隊前往連鎖咖啡店埋伏，緝獲出面取款的58歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲永康分局復興所長陳榮坤，率員會同偵查隊前往連鎖咖啡店埋伏，緝獲出面取款的58歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名陳姓女子，誤信網路投資陷阱，加入投資APP，投資105萬元，只獲利3萬元，事後詐騙集團要求加碼200萬元，否則帳戶會信用不良而被「凍結」，陳女求助台南市永康分局復興所，警方配合部署緝獲58歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

▲永康分局復興所長陳榮坤，率員會同偵查隊前往連鎖咖啡店埋伏，緝獲出面取款的58歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

30歲的陳女於10月初瀏覽臉書發現股票投資廣告，因想學習當沖投資，添加廣告提供的Line帳號諮詢，一名暱稱「張莉莉」的助理隨即將其加入投資群組，後續指示陳女下載股票交易平台APP，陳女在群組人員指示下4度匯款10萬元至指定帳戶，APP上顯示數據持續獲利，陳女也不疑有他，期間申請出金也成功得到約3萬多元的獲利。

本以為投資穩定，陳女11月間再與「客服人員」面交65萬現金，不料卻接獲投資網站告知，需再補足2百萬元，否則陳女帳戶可能因信用不良遭凍結。陳女事後越想越不對，11月30日至永康分局復興所諮詢，暗自祈禱只是自己多心。

▲永康分局復興所長陳榮坤，率員會同偵查隊前往連鎖咖啡店埋伏，緝獲出面取款的58歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

復興所警方聽聞陳女遭遇，顧慮陳女情緒一時不敢點破，即拿出分局印製的識詐三十六計宣導手冊予陳女，陳女在瀏覽內容後發現，其遭遇的和假投資詐騙案例如出一轍，才驚覺月餘來的苦心投資都是歹徒的陷阱，復興所警方一邊安慰陳女，一邊透過陳女手機與歹徒周旋，經與歹徒約定面交後立即組成專案小組佈署斬手行動。

▲永康分局復興所長陳榮坤，率員會同偵查隊前往連鎖咖啡店埋伏，緝獲出面取款的58歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12月4日下午，復興所長陳榮坤親率派出所警力會同偵查隊前往轄區連鎖咖啡店埋伏，趁車手出面取款之際，埋伏警力一擁而上將58歲的高姓車手逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送南檢偵辦，後續也將持續擴大溯源追查幕後詐團。永康分局長甘炎民強調，為打擊詐騙警方除持續落實查緝，也積極推動反詐、識詐，其能幫助全民擁有安全保護意識，遠離詐騙陷阱。

▲永康分局復興所長陳榮坤，率員會同偵查隊前往連鎖咖啡店埋伏，緝獲出面取款的58歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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