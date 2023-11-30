真的剉賽了！通緝犯被逮嚇到失禁　「一褲子屎」急吼警：怎麼坐啦

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名54歲的陳姓男子與太太騎車雙載外出，路上被員警發現2人騎乘的機車車牌已遭註銷，隨後被攔停盤查。沒想到陳男因自己有通緝犯身分，先是不認妻子騙說只是朋友，還不斷拒檢想離開現場，最後嚇到大小便失禁，狼狽遭逮並被解送歸案。

▲嚇到剉賽了！通緝犯被逮緊張到大小便失禁。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民二分局鼎金所警員28日巡經鼎力路與鼎金後路口時，見一對雙載男女騎乘已註銷車牌的機車，立即上前攔停盤查身分。受檢時，53歲的莊姓女騎士表示機車是她的，乘客陳男則稱兩人為朋友，「車子跟自己沒關係」，拒絕受檢，頻頻想要離開現場。

▲▼通緝犯被逮嚇到大小便失禁，狼狽遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警見陳男形跡可疑，強勢要求出示身分，陳男緊張到不斷高呼「我要去廁所」，作勢離開，員警則大聲怒斥叫他坐下，沒想到最後陳男嚇到當場大小便失禁，無奈回覆員警「我剉屎了」，並拒絕員警要求「整個屁股都是屎，怎麼坐」。

經警方確認後，陳男與莊女兩人為夫妻關係，陳男為高雄地檢署發布的不能安全駕駛通緝犯，後續將他當場逮捕並解送歸案。

另莊女使用註銷車牌，違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款，可處新台幣3600元以上10800元以下罰鍰，並禁止其行駛，機車並當場移置保管及扣繳其牌照。