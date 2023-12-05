神鬼女特助演很大！清空辦公室騙「檢調搜索」　A走老闆1500萬

▲特助找搬家公司清空老闆辦公室，佯稱遭搜索，詐騙市價1000萬元的泰達幣還偷走保險箱內500萬元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名軟體開發公司老闆長年在海外出差，某天彭姓女特助拍下空蕩蕩的辦公室照片，告訴老闆，公司遭檢調搜索帶走一堆東西，得花1000萬元打點，老闆急著照彭女指示用泰達幣匯款，等回到台灣確認辦公室內物品歸位，但保險箱內500萬不見了。台北地檢署調查，根本是彭女找搬家公司演戲騙老闆，5日依詐欺、侵占罪起訴彭女等2人。

據了解，這名老闆身家實力不小，在信義區開了至少3間軟體應用程式開發公司，但老闆擅長的是業務，所以經常親自到海外接洽客戶，對公司經營情形等，完全靠著身兼董事長特助、總經理的彭女隔海報告，甚至連大部分的工程師聘用都是由彭女代勞，可見老闆對彭女的信任。

2021年間，彭女突然緊急打電話給老闆，告知公司捲入刑事案件，被檢調搜索，並拍下辦公室照片，告訴老闆很多東西都已經被查扣了，隔了一陣子後，彭女又告訴老闆，已經打聽過了，需要1000萬元打點，就能把東西都拿回來，彭女還慎重其事地表示，為了避免有被查扣，要用虛擬貨幣泰達幣打入指定錢包。

▲女特助堅決否認詐騙老闆，被檢察官依詐欺、侵占等罪起訴。（示意圖／LibreStock提供）

老闆事後抽空回台了解，公司為何涉及刑事案件，結果發現其他員工神色怪怪地，進一步詢問，才終於有員工透露，一切都是彭女和另名楊姓女員工在搞鬼，她們找人把老闆辦公室清空，並且要求其他員工不能跟老闆打小報告。

老闆一聽傻眼，打開辦公室保險箱，發現裡面放的500萬元也不見了，案經檢警追查發現，彭女找來搬家公司，把老闆辦公室的東西暫放到倉庫去，製造物品被搜索查扣的假象後，等老闆受騙匯錢，再送回辦公室。

雖然彭女和楊女矢口否認犯罪，但檢警查出被騙的老闆轉出的泰達幣，確實有進入彭女開設的電子錢包，加上搬家公司和其他員工證詞，檢察官認定彭女和楊女是侵占、詐欺共犯，不法所得1500萬元，依法提起公訴。