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誆交帳簿給10萬！正妹求職被囚摩鐵成豬仔　戶頭被洗錢700萬

▲2女遭詐騙囚禁在摩鐵。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲2女遭詐騙集團囚禁在摩鐵。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2正妹看到求才廣告「台灣輕鬆賺」、「工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」，上門應徵後不僅被騙走「帳戶」，人也被當「豬仔」軟禁在摩鐵。其中一名陳女趁隙向友人求救，兩人才順利獲救。彰化地院審理後，許、林兩名詐團成員分別依犯詐欺取財罪，判處1年5月、9月徒刑。全案還可上訴。

2022年8月，彰化警分局莿桐派出所獲陳姓女子友人報案，指他接到陳女求救訊息，指人被囚禁在汽車旅館，莿桐所與偵查隊員警到汽車旅館破門攻堅，當場在屋內查獲3名詐騙集團成員，救出陳姓女子。

▲2女遭詐騙囚禁在摩鐵。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方在摩鐵內逮捕2名監管人員。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

警方現場查扣手機、提款卡及銀行存摺等相關證物，清查發現，該詐騙集團透過各類求職網站及社群網站貼文誘騙年輕族群，謊稱「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等不實訊息，被害人陳姓女子誤信而前往應徵，竟遭拘禁在旅館限制自由，名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢用，3天詐得200多萬元。

同案另一名被害人吳姓女子已遭到拘禁7天，直到帳戶遭165警示後，才被丟包在溪湖鎮某汽車旅館，該帳戶已遭詐騙洗錢超過400萬元，經警方初步統計陳女與吳女2帳戶洗錢超過100筆，總金額近700萬元。

判決書指出，2022年8月24日，詐騙集團以交付金融帳戶就能有10萬元報酬，騙取陳女交付帳簿後，許男先後將吳女、陳女帶至秀水鄉、溪湖鎮、彰化市等汽車旅館安置。

▲2女遭詐騙囚禁在摩鐵。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

後來，吳女在26日被釋放，許男向其佯稱可至彰化火車站領取酬勞，但吳女到車站後找不到人，才知被騙，憤而報警，同日警方也接獲陳女友人報案，往汽車旅館攻堅。

法官審理，認定許、林兩人犯行明確，審酌兩人不思正當工作，參與詐欺，限制他人行動自由，破壞社會秩序等，依共同詐欺取財罪，共2罪，將許男各判處1年2月，合併執行1年5月徒刑；林男各判處6月，合併執行9月徒刑，全案還可上訴。

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