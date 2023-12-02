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南韓一家遭詐2.5億「強迫近親亂倫」　竟是巫師操控19年

（示意圖／pixabay）

▲南韓傳出薩滿教巫師監禁、虐待、詐騙一家人的駭人案件。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

南韓司法單位日前對一對薩滿教的巫師夫婦求處30年有期徒刑，因為這對夫婦涉嫌對一戶家庭使用「煤氣燈效應」進行控制19年，中間不僅詐財超過2.5億韓元（折合新台幣約604萬元），還涉嫌監禁這家人，甚至還要求這家人進行互毆、近親亂倫等誇張的行為。

根據韓國媒體報導指出，水原地方檢察廳驃州分部刑事課日前以違反性暴力犯罪處罰特別法（強迫使用錄影資料等）、強行猥褻、敲詐勒索、禁閉、協助親屬實施攻擊行為等罪名為由，逮捕並起訴這對51歲的薩滿教巫師夫婦。

檢方表示，這對夫婦原本是在京畿道安山市常綠區從事算命行業，在結識這家人之後，這對夫婦從2004年開始至今，就對南韓一戶人家進行精神控制。他們不僅在這戶人家的家中安裝了數十台監視器，甚至家中成員的手機中還被巫師夫婦強迫安裝定位追蹤軟體。

除此之外，這家人甚至還在巫師夫婦的脅迫下，受害家庭的母親被迫使用燒灼的湯匙來燙傷小孩的身體，如果不聽從巫師夫婦的命令，巫師夫婦甚至還會對家庭成員下令，要求他們彼此之間進行攻擊。另外，這對巫師夫婦也被發現，過去曾下令要求這家人「近親亂倫」，甚至還拍下家庭成員的裸體。

另外，這戶受害家庭中，其年紀最小的孩子的銀行帳戶與信用卡還被巫師夫婦給控制，這對夫婦甚至在2017年1月至2021年11月這段期間，從中盜領了2.5億韓元。而在連生活經濟都被控制後，這家人還依照巫師的指示，分別借了20至8000萬韓元的貸款。此舉不僅讓這家人的財務陷入危機，也變得只能更加依賴巫師夫婦。

最後整起事件之所以曝光，是因為受害家庭成員中的大兒子，疑似因為無法接受巫師夫婦的管教，於2022年4月滿頭鮮血的跑到鄰居家求救，這才讓整起事件曝光。而當警方抵達現場時，這對巫師夫婦還否認了大兒子的指控，僅表示是家庭成員之間發生糾紛所致。但最後在警方的調查之下，才讓整起事件完全曝光。

 
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