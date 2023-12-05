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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴蕭配成「唯一」當選率上升組合　綠分析：藍白慶祝行情已下滑

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

時事網路大數據分析「DailyView網路溫度計」公布最新當選預測，民進黨「賴蕭配」38.49％、國民黨「侯趙配」33.39％、民眾黨「柯吳配」28.12％；且賴蕭配是本週唯一上升組合。對此，民進黨團5日回應，尊重各機構調查，藍、白陣營慶祝行情已在下滑，最嚴重的就是白，相信民眾會看到誰最適合當領導人。

民進黨團幹事長劉世芳表示，對於各機構做出來的民調都是參考，也好幾次說過，藍白合惡夢一場大家都看得清楚，藍、白陣營慶祝行情已在下滑，最嚴重的就是白，藍白確定分狀況下彼此互丟泥巴，未來藍要操作的就是棄保，綠營會檢討過去一段時間的狀況、思考怎麼做會更好，按照既定腳步處理。

劉世芳直言，就像藍營號稱15場大造勢，白營則透過直播方式走透透，這些可以再繼續觀察，民進黨現在就是總統政黨跟區域立委三位一體打選戰，選民最後會做好的決定，剩下30幾天，再來就是抽號碼牌、總統辯論，民眾會看到誰最適合當領導人。

至於紐約時報報導，年輕人將成為此次大選變數。劉世芳表示，年輕人比較有理想性，對社會有不滿要歸咎執政黨責任，而執政黨對於經濟、社會等內政發展，可以單獨由中央或地方解決，或是跟其他黨派合作，但外交兩岸跟國防有些受限於國際發展，對於生活當中挫敗感是否等於未來政黨選擇，這些都尊重。

劉世芳指出，未來就是年輕人世代，如何讓他們站穩腳步，不管是經濟還是內政，執政黨都要端出牛肉，年輕人對藍綠兩黨有不同厭惡的程度，會認為第三者可以找到希望，但目前看不到白陣營正副手要端出什麼牛肉，總統是選真的、要處理大政方針，讓大家覺得是正確的選擇，大家對民眾黨自然就會有一分失望，未來選舉團隊中，大家可以透過不同媒體得到最好選擇答案。
 

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