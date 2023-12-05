銀行女員工忍淚配合「3次車震」！被逼停車場服務長官：對不起老公

▲網傳銀行員工舉報被施壓發生性關係。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳大陸一銀行女性員工近日在百人工作群組中實名舉報，稱被一名高層施壓多次發生性關係。對話紀錄顯示，她指控，「要求我和他發生性關係」，同時列舉了3次發生性關係的時間和地點，均是在車裡。

據《大皖新聞》報導，網傳資訊是一張疑似社交平台群組裡的對話紀錄截圖。截圖信息顯示，從該群的名稱看是一個有100多人的工作群組，在12月2日晚9點多，一名頭像是女性的徐姓員工，在群組裡發了一段文字，自稱是分行營業部員工，實名舉報她的直屬長官馬某某利用職務之便，對她進行施壓，「要求我和他發生性關係」，同時列舉了三次發生性關係的時間和地點。

她接著控訴，「1送他回家的路上要求我和他發生性愛關係，並實施。2今年夏天拜訪客戶的路上，在車上發生了性愛關係。3上周四聚餐後在停車場發生了關係。」

該員工在信息中表示，自己對此深感恐懼，覺得對不起自己的家庭和孩子，也對不起馬某某的妻子，希望領導能夠秉公處理馬某某。

截圖顯示，徐某在發佈了上述信息後，還在群組裡@所有人。網傳信息稱，事發銀行是江蘇銀行鎮江分行。網傳對話紀錄截圖中有部分內容涉及到銀行工作，其中提到了多個支行的名字，隨後查詢發現，江蘇銀行在鎮江有所稱的這幾家支行。

12月5日，江蘇銀行鎮江分行一名辦公室工作人員表示，「對於此事，我們已發現了網上的輿情，正在調查處理。」對於網傳信息是否真實，以及網傳信息中涉及的徐某和馬某某是否是該分行員工，該工作人員表示不方便回答，需要向總行申請一個對外接受採訪的流程。