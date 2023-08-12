淫男「國小前車震」12歲女友！被她爸撞見私奔還%%壓驚　32次判9年

▲郭男與12歲小茉偷嚐禁果，還大膽跑到國小校門前車震，性行為多達32次，遭判刑9年8月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名郭姓男子特別偏愛青春少女，與12歲的小茉（化名）交往半年期間，曾凌晨開車載她到國小門口車震，在多個地點啪啪至少32次，郭男還喜歡拍照紀錄性愛過程，直到某次郭男去找小茉、遭她爸爸撞見，爸爸才氣得報警，並前往郭男與小茉同住的處所逮人。法院審後依對未滿十四歲之女子為性交罪，合計共32罪，判處郭有期徒刑9年8月。

判決指出，郭姓男子與小茉2022年11月間成為男女朋友，但他不顧小茉年僅12歲，就帶她偷嚐禁果，還特別愛追求刺激，曾在凌晨開車載小茉到國小門口，在車上就大膽連結，還將過程記錄下來，也會在租屋處、小茉家等地發生性行為，共拍攝18次性愛影照。

直到2023年5月2日晚間，郭男騎車到小茉爸爸工作處，與小茉偷偷見面，卻遭小茉的爸爸撞見，爸爸憤怒斥責喊叫小茉，嚇了一大跳的2人卻轉身跳上機車逃離，私奔到屏東某處居住，並且又發生1次關係。

小茉爸爸不滿郭男將女兒帶走，報警追查2人下落，警方在2023年5月11日前往屏東住處搜索，在郭男手機中發現小茉的性愛照，報請地檢署偵查後將郭男起訴。

調查郭男與小茉的對話及相關物證後，認為2人在交往半年時間內，約發生32次性關係，雖然是在未違反小茉意願的狀態下，但郭男在與小茉交往之前3個月，才與另一名13歲少女發生關係並拍下過程，遭台南地檢署偵結起訴，審理期間又同樣對未成年少女下手，小茉的爸爸痛心希望對郭男從重量刑，高雄地院審理後，依對未滿十四歲之女子為性交罪共32罪，合併應執行有期徒刑9年8月，全案可上訴。