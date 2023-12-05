續做對美工作？　蕭美琴「尊重安排」：若賴需要會提供情勢分析

▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選腳步接近，前駐美代表蕭美琴在最後階段返台投入選舉襄助副總統賴清德，是否會讓台美關係受到影響？對此，蕭美琴5日接受廣播節目專訪時說，有信心對美工作不至於受到影響，相信接任者可以做很好的安排；至於未來，蕭說，若賴副總統希望她多關注這領域，她會投入時間瞭解，「如果有需要情勢分析，我很願意提供」，但未來角色還是要由總統做決定。

過去擔任駐美代表期間，與華府政壇有良好互動、打下厚實基礎，如今返台參選，是否會影響到台美互動？對此，蕭美琴說，有信心對美工作不至於受到影響，且馬上會有接任的駐美代表，駐美團隊非常優秀，每個人領導風格可能不一樣，但每一個在前線的外交官都對業務很熟悉。

蕭美琴說，她在美國的分工，什麼時候該進、什麼時候該緩，什麼時候做什麼決定，代表都扮演非常重要角色，相信接任者可以做很好的安排。

至於是否會告訴駐美代表處要怎麼做？蕭美琴說，現在角色已經不一樣，「當然如果未來賴副總統希望我多關注這領域，我會投入時間瞭解工作狀況跟細節，如果有需要我的意見或情勢分析，我很願意提供」，但未來角色還是要由總統做決定。