曝2024致勝點是「這群人」　姚立明：讓賴清德正派、能力被看到

▲姚立明（右）認為最後階段要凸顯賴清德（左）的正派和能力。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數39天，民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明今（5）分析，國民黨總統參選人侯友宜現在擁有8成多藍營選票，賴清德也固守綠營，柯文哲拿的是中間、偏藍一點點的選票，幾乎沒有綠票；他認為賴的致勝點是凸顯正派、能力的人設，如他擁有中央與行政歷練，更與副總統參選人蕭美琴內外互補。

姚立明今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，他指出，侯友宜1年前民調很高，是因為他連綠票都可以拿，當時還有10％左右的淺綠票在侯友宜手上，是所有國民黨拿綠票最多的，不分區立委參選人韓國瑜、副總統參選人趙少康一輩子都不要想了，而侯友宜6、7月犯了幾個大錯誤，例如口條、不熟悉年輕人，導致支持度慢慢下滑。

至於柯文哲，姚立明指出，柯文哲將來的主分數是淺藍，而不是淺綠，「那我們就要鼓勵他」，不但要選，還要加油，因為柯會成為民進黨的幫助；但如果柯文哲的分數是一半一半，就不一定，例如年輕人、中間選民的票，就是總統蔡英文當年拿了8成半，韓國瑜卻只拿了1成多的選票，這群人是將來總統選舉永遠的致勝點。

姚立明說明，現在藍綠基本盤回穩，中間這批年輕人、首投族往哪裡倒，誰就會贏，就是這麼簡單。他舉例，韓國瑜當年當選高雄市長，就是因為時任參選人陳其邁只拿基本盤60萬初頭，而韓國瑜幾乎吸了全部基本盤，最終以80幾萬票當選，不過，最後也是同一群人氣到罷免他。

姚立明表示，現在柯文哲在這群人中至少拿3成5到4成，賴清德陣營拿一小部分，侯友宜幾乎拿很少。他透露，在這情勢確定後，三咖督的基礎就比較穩，而未來近40天趙少康將扮演「助攻」的角色，因為這群人最討厭極端，一極端年輕人就氣了。