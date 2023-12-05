吳欣盈、蕭美琴陷國籍爭議　中選會今公布資格審議結果

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈近期雙雙陷入國籍爭議，內政部昨日（4日）表示，3組正副總統候選人均符合內政部執掌相關規定。而中選會預計今日（5日）針對6位正副總統候選人的資格進行審議，審議結果將在會議結束後對外宣布。

▲吳欣盈表示自己早已放棄美國國籍。（資料照／記者李毓康攝）

關於國籍爭議，吳欣盈出生於美國，宣布與民眾黨總統候選人柯文哲搭檔參選之後，受到質疑是否擁有雙重國籍。對此，吳欣盈強調，她沒有除了台灣以外的國籍，「我心知肚明，到時候就是12月5日水落石出。」

▲蕭美琴也表明自己的國籍沒有問題。（資料照／記者湯興漢攝）

蕭美琴則因為過去的發言，被認為只有美國國籍，沒有我國國籍，進而陷入回復國籍的爭議。賴清德競選總部發言人戴瑋姍3日表示，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，從未放棄中華民國國籍，當然也沒有回復國籍的問題，參選資格皆合乎相關規定。

內政部發言人林昆鋒4日表示，關於3組正副總統候選人是否擁有中華民國國籍一事，中選會函詢內政部確認，經查所詢對象3組（6位）的資格，均符合內政部執掌的相關規定，內政部並已函覆中選會。

林昆鋒指出，依照程序，中選會5日將對6位正副總統候選人的資格進行審議，待該會審議完竣後，會立即對外說明。