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姚立明：柯文哲是攪屎棍　「幫我拉垮國民黨才好打嘛」

▲▼《POP撞新聞》 主持人 黃暐瀚專訪：賴清德競選總部主委 姚立明。（圖／POP撞新聞提供）

▲黃暐瀚（左）今天上午在廣播節目訪問姚立明（右）。（圖／POP撞新聞提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明今（5）上午接受廣播節目專訪時，暢聊民眾黨總統參選人柯文哲，他形容，柯文哲跟國民黨勾勾纏，就像「攪屎棍」，作用是幫賴陣營拉垮國民黨，「他既然是攪屎棍，我怎麼會去打敗他？我當然從頭到尾的重點是國民黨！」

姚立明今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，他說，他一年前就預測藍白不合，而且柯文哲一定會跟國民黨勾勾纏，就像「攪屎棍」，放在那裡滑滑滑，他會把國民黨攪成一團糊，「我太清楚他會怎麼幹！」

姚立明透露，11月中旬藍白合公布6點聲明時，他還自我懷疑，想說這跟自己認識的柯文哲有點差別，結果才幾個小時，就知道「沒事了」；當時柯文哲接受訪問，不但六神無主，而且根本沒有搞懂6點聲明是什麼，讓他大驚：「蛤？這個他（柯文哲）也敢簽？」

姚立明說，柯文哲根本沒有搞清楚什麼叫總統、副總統，什麼叫行政首長，什麼叫部會官員。他回顧，2014年他幫柯文哲上的第一堂課，就是教他什麼是政府，當時先講市政府，然後講了市政府跟中央政府的關係，「怎麼8年了還只有20分呢？我的老天！」

姚立明形容，一聽就知道，柯文哲當天晚上傻了，「他那個樣子又出來了，當他開始混亂的時候，嘴皮子不會停，但是他腦袋、眼睛已經開始停了」。姚還說，柯會說「就是這樣子嘛」、「我跟你講」，同時一邊想，這就表示他根本不了解，「他嘴巴不會卡住，他嘴巴一輩子都不會卡住，我都懷疑有一天（柯文哲）躺在那個地方的時候，嘴巴還會啵啵啵」。

隨後，在廣告時間，主持人黃暐瀚追問，那現在要怎麼打敗柯文哲？還是不用打敗？姚立明直言，「你想想看，他既然是攪屎棍，我怎麼會去打敗他？我當然從頭到尾的重點是國民黨！」柯文哲的責任是「幫我拉垮國民黨，我才好打嘛！這還不清楚嗎？」

姚立明透露，現在賴清德陣營裡面就有人說了，現在不能打柯了，「因為我們要承接柯粉嘛！」例如有些年輕票，以及一群中間支持柯文哲的人，看到柯文哲不會當選後，是有可能移動的，但千萬不能讓他們跑到藍（指支持國民黨參選人侯友宜）。

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