真閨蜜好交情！蕭美琴自爆穿蔡英文二手衣　關心作息健康如蔡媽媽

▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴5日接受廣播節目專訪。蕭與總統蔡英文的好交情眾所皆知，此次回來兩人不僅有敘舊、交換選舉訊息外，蕭還自爆，今天身上穿的衣服是蔡英文給的，「她現在有些二手衣就交給我穿了」，笑稱蔡好像很期待明年5月任期滿可以卸下沈重的責任，所以現在開始在整理東西，「她不穿的衣服就整理出一些給我」。

蕭美琴5日接受媒體人周玉蔻主持的廣播節目專訪，談及近來參選心得以及時事觀察。蕭說，這次返台之後有去拜訪總統蔡英文，蔡除了關心選情外，也很關心她每天有沒有吃得健康、有沒有一切順利、有沒有衣服穿。

接著蕭美琴自爆，身上穿的衣服就是蔡總統給的，「她現在有些二手衣就交給我穿了」，笑稱蔡好像很期待明年5月任期滿可以卸下沈重的責任，所以現在開始在整理東西，「她不穿的衣服就整理出一些給我」。

主持人周玉蔻打趣問道，蔡總統不擔心妳會嫌棄？蕭美琴說，「不會啊，誰會嫌棄總統的衣服？可能我的衣服會有嫌棄，總統的應該不會」。蕭也提到，蔡總統只有要她不要太緊張，該吃飯的時候、該休息的時候，身體要顧好，「真的就像蔡媽媽一樣」。

至於蔡英文有沒有提醒要怎麼選舉、怎麼跟副總統賴清德搭擋？蕭美琴說，她跟蔡總統認識這麼多年，一直都是相互給建議，像這幾年駐美國蔡就是她的老闆，「她非常的信任我，我真的很幸運有總統充分授權」。

蕭美琴表示，除了有些事情蔡總統真的非常執著、參與比較深外，其他就是充分發揮，「這次選戰她好像對我蠻有信心的，沒有給我太多細部指點」。

為什麼能夠獲得總統蔡英文如此信任？蕭美琴認為，一方面是兩人很多想法理念相同，「其實我還蠻了解她的想法，她也蠻了解我的想法。她也知道我不會濫用她的名義，不會仗著很熟在外面隨意濫用這樣的信任關係，所以能夠保持很好的合作」。



