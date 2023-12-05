　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄看好趙少康　分析民調「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》4日公布第81波總統大選追蹤民調，賴蕭配以37.8％支持度領先，緊接著是侯康配29.5％、柯盈配17.7％。前立委沈富雄看完民調後直言，國民黨現在不要理柯文哲，「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」，同時展現自身魅力，就能把柯的年輕人選票、賴的中間選民拉過來，而且他非常看好國民黨副總統候選人趙少康。

▲▼ 台灣民眾黨總統候選人柯文哲政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄認為國民黨要展現魅力，把柯文哲的年輕人選票拉過來。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄在4日播出的廣播節目《POP大國民》中討論到最新民調結果，主持人平秀琳提問，國民黨先前希望柯文哲將年輕人的選票帶過來，所以認同聯合執政，現在沒辦法了，是否應該要求柯把年輕人守住，不要讓年輕人選票回到賴陣營？

沈富雄直言，國民黨現在就不要理柯文哲，「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」，自生自滅不是說隨便、放著不管，而是國民黨要展現自身魅力，把柯的年輕人選票都拉過來，「你要柯文哲撐住、拉住，就是對自己的魅力一點信心都沒有」，這麼做或許還能吸引一些賴陣營的中間選民，讓賴清德「力衰而竭」。

▲▼趙少康出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄直言看好趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄接著表示，雖然距離大選所剩時間不多，但他還是很看好趙少康，畢竟頭已經洗下去了，趙先前說要選卻沒選成，後來因緣際會成為國民黨副總統候選人，他覺得趙已經73歲，成就再也無法超越，不如好好「大鵬展翅」表現一番。

《美麗島電子報》第81波總統大選追蹤民調，調查訪問期間是2023年11月29日至12月1日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1201人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.8個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。

ET快訊
快訊／3屁孩火燒家樂福　爆炸畫面首度曝光
4屁孩半夜不睡覺！把共享機車「倒頭栽」　下場慘了
明天雨區擴大！3地溼答答　「探12度」時間曝
衛福部處長車震人妻！地點在「信義路露天停車場」　傳多人目擊
台北市「知名大學」竟是鬧區大違建！　5千師生賭命
找Toyz頒獎爆衝突　主辦臉書遭狂刷24字洗版
曾之喬爆情淡首發聲　認婚後3年「陷嚴重低潮」
九把刀《功夫》封街拍撞車！　攤商暴怒：太過分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

姚立明：柯文哲是攪屎棍　「幫我拉垮國民黨才好打嘛」

沈富雄看好趙少康　分析民調「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」

吳欣盈、蕭美琴陷國籍爭議　中選會今公布資格審議結果

曝施明德肝癌復發住加護病房洗腎　陳文茜：子女急返台打氣

台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜

「一個註腳能解釋51%雷同？」　邱顯智籲林志潔認錯道歉

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊「真正卡蛋的是柯市府」

蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　帶領潭雅神后走向國際、台日更友好

林楚茵自曝「潘孟安鄰居」　批王鴻薇疑侵入住居：選舉選到要犯罪

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

姚立明：柯文哲是攪屎棍　「幫我拉垮國民黨才好打嘛」

沈富雄看好趙少康　分析民調「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」

吳欣盈、蕭美琴陷國籍爭議　中選會今公布資格審議結果

曝施明德肝癌復發住加護病房洗腎　陳文茜：子女急返台打氣

台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

施明德肝癌病危現況曝光　打電話「交代遺言」惹怒陳文茜

「一個註腳能解釋51%雷同？」　邱顯智籲林志潔認錯道歉

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊「真正卡蛋的是柯市府」

蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　帶領潭雅神后走向國際、台日更友好

林楚茵自曝「潘孟安鄰居」　批王鴻薇疑侵入住居：選舉選到要犯罪

空軍被軋爆！　比特幣37億空頭部位斷頭出場

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

大馬女子疑遭人殺害「封屍浴室水池」　警方：疑2年前遇害

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默　網刷一排讚爆

巨人想通包大谷、山本？日本強投有望獲94億元合約追上洋基王牌

以色列即將開轟！　要求WHO「24小時內清空」加薩南部醫療倉庫

4老屁孩半夜不睡覺！徒手把共享機車「倒頭栽」　下場慘了

2024投資趨勢／半導體、AI看俏，供應鏈布局決勝

「有型、有魅力」 網路夯字rizz　獲選牛津辭典代表字

鯊魚突出現！　媽媽「遇襲前1決定」犧牲救5歲女兒

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

吳欣盈蕭美琴國籍爭議　中選會今審議

沈富雄：讓柯文哲剩下的17％自生自滅

施明德被曝住加護病房　子女急返台

林楚茵批王鴻薇疑侵入住居

侯友宜曝光患者長相　恐違反《精神衛生法》

蕭美琴：侯友宜跳級選總統

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨

大巨蛋下小雨　遠雄曝漏水原因

台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

萬老師要來了！黃捷神還原「麻辣鮮師」

更多熱門

相關新聞

吳欣盈蕭美琴國籍爭議　中選會今審議

吳欣盈蕭美琴國籍爭議　中選會今審議

民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈近期雙雙陷入國籍爭議，內政部昨日（4日）表示，3組正副總統候選人均符合內政部執掌相關規定。而中選會預計今日（5日）針對6位正副總統候選人的資格進行審議，審議結果將在會議結束後對外宣布。

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　

蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　

林楚茵批王鴻薇疑侵入住居

林楚茵批王鴻薇疑侵入住居

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲沈富雄

讀者迴響

熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

快訊／星光電競大賞發文致歉

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

特斯拉Cybertruck飛踹實測

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

電競大賞統神退場風波小向發文嘆

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面