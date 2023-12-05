沈富雄看好趙少康　分析民調「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》4日公布第81波總統大選追蹤民調，賴蕭配以37.8％支持度領先，緊接著是侯康配29.5％、柯盈配17.7％。前立委沈富雄看完民調後直言，國民黨現在不要理柯文哲，「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」，同時展現自身魅力，就能把柯的年輕人選票、賴的中間選民拉過來，而且他非常看好國民黨副總統候選人趙少康。

▲沈富雄認為國民黨要展現魅力，把柯文哲的年輕人選票拉過來。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄在4日播出的廣播節目《POP大國民》中討論到最新民調結果，主持人平秀琳提問，國民黨先前希望柯文哲將年輕人的選票帶過來，所以認同聯合執政，現在沒辦法了，是否應該要求柯把年輕人守住，不要讓年輕人選票回到賴陣營？

沈富雄直言，國民黨現在就不要理柯文哲，「讓柯文哲剩下的17％自生自滅」，自生自滅不是說隨便、放著不管，而是國民黨要展現自身魅力，把柯的年輕人選票都拉過來，「你要柯文哲撐住、拉住，就是對自己的魅力一點信心都沒有」，這麼做或許還能吸引一些賴陣營的中間選民，讓賴清德「力衰而竭」。

▲沈富雄直言看好趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄接著表示，雖然距離大選所剩時間不多，但他還是很看好趙少康，畢竟頭已經洗下去了，趙先前說要選卻沒選成，後來因緣際會成為國民黨副總統候選人，他覺得趙已經73歲，成就再也無法超越，不如好好「大鵬展翅」表現一番。

《美麗島電子報》第81波總統大選追蹤民調，調查訪問期間是2023年11月29日至12月1日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1201人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.8個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。