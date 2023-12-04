蕭美琴送台中→日本機票給謝子涵　帶領潭雅神后走向國際、台日更友好

▲蕭美琴送台中通往日本的機票給謝子涵，希望她可以帶領潭雅神后傳產走向國際。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴日前自美返台後，全台輔選行程滿檔，4日特別前往台中參加立委候選人謝子涵舉辦的「涵美德做伙顧產業」座談會，與上百位潭子、大雅、神岡、后里的產業界代表，進行面對面的交流。蕭美琴也特別準備了台中通往日本的機票送給謝子涵，希望她可以讓台日關係更友好，帶領潭雅神后走向國際，扮演潭雅神后傳產上架國際的重要推手。

蕭美琴表示，剩下40天，各區立委都有輔選行程，由於謝子涵相當在乎選區的中小企業，自己在美國也早有耳聞台中有許多隱形冠軍，今天到台中參訪後，就可以知道台灣製造（Made In Taiwan)的品質，令人讚賞。

蕭美琴說，她過去擔任駐美大使簽訂「台美21世紀貿易倡議」，其中第一章就有關於中小企業，希望台美雙方建構一個能夠支持中小企業貿易往來的機制。

蕭美琴強調，她自己是美國通，謝子涵是日本通，相信未來兩人能夠讓產業的外銷發展有更大的進步，把台灣優質品牌推廣到國際，也期待謝子涵能到立法院當她的學妹。

▼蕭美琴期待謝子涵能進入立法院當她的學妹。

▼蕭美琴參訪台中大雅廚具。

對於安排蕭美琴參訪台中大雅廚具，謝子涵說，除了想要讓世界看見台灣優質產品外，更重要的是該企業的董事長張光男在創業時以地名設廠，將公司以「大雅」為名，這樣的創業精神也是她一直在倡議的「地方創生」理念。

謝子涵表示，自己曾在立法院參與《產業創新條例》修法，也到日本研習「地方創生」、「國家產業戰略特區」、「公務人才培力」的政策，同時，她也呼應總統候選人賴清德的希望工程政見，提出潭雅神后在地版政見，包括《少子女化對策法》、《故鄉税應援條例》、《公眾外交法》，就是希望能為潭雅神后來把脈、找資源，在世界上架台灣，未來她也會借重產業界的經驗來做為立法、修法的意見，努力讓企業環境、經濟，以及生活建設更新更好。