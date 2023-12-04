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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵自曝「潘孟安鄰居」　批王鴻薇疑侵入住居：選舉選到要犯罪

▲▼林楚茵時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨發言人林楚茵。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（4）踢爆民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安，入住綠能董座名下豪宅「力麒御品」，但競總出示租賃契約及每月匯款單澄清。對此，民進黨發言人林楚茵晚間透過臉書曝光，她與夫婿陸委會副主委梁文傑也住在這個社區，這個社區有保全，沒有磁卡無法上下樓，到底是誰潛入地下四樓拍攝潘的車子？這種行為叫侵入住居罪，到底是誰幹的？

林楚茵今天透果臉書表示，潘孟安租房子在萬華莒光路的「力麒御品」，因為她家正好也在這一棟，就有不少朋友打來關心，先寫出來是避免被國民黨「政治操作」，既然自己有誠實申報財產，就表示問心無愧。

林楚茵說明，她們是去年9月份購入萬華莒光路這間房子，總價5100萬元，這房子蓋得很不錯，但因為是在萬華舊社區，每坪單價75萬元，比起大安區、信義區新建案動不動150到200萬還差一大截，因此，她們把原來在永和的舊房子賣掉，加上手上的存款和借了一些錢，共付掉1400萬，向銀行貸款3700萬。現在就是每個月在付房貸。

林楚茵說，貸款這麼多，每個月付起來確實頗吃力，當初也蠻猶豫的，但她們算過，如果還能工作10年，應該可以再還個1500至2000萬，也就決定搬家了，至少從樓梯公寓換個電梯大樓，讓上了年紀的婆婆與爸媽未來如果需要同住，可以不用擔心四樓爬不上去。

林楚茵表示，「我們是工作二十年的夫妻舊屋換新屋，潘孟安是正大光明向屋主租，正好住在上下樓」，不過，王鴻薇今天提供了一張潘孟安停在地下四樓的車子的照片，這就很詭異了，因為，這棟社區有保全，沒有磁卡根本無法上下樓，那到底是誰潛入地下四樓去拍潘孟安的車子？是《聯合報》還是王鴻薇？這種行為叫做「侵入住居罪」，到底是誰幹的？這張照片已在本社區掀起軒然大波，選舉選到要犯罪？還是國民黨不犯罪就不會選舉？

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