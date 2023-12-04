「一個註腳能解釋51%雷同？」　邱顯智籲林志潔認錯道歉

▲邱顯智質疑林志潔涉學倫爭議。（圖／邱顯智辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委參選人邱顯智今（4）舉行記者會，質疑民進黨立委參選人林志潔教授升等論文，與指導學生碩士論文相似度高達51%，疑「一魚兩吃」，但林志潔回應她是該篇論文唯一、原始作者，學生的論文也是原始作者，在文章已說明有參考老師的見解。對此，邱顯智續指，認錯道歉是唯一的路，一個註腳就能解釋有51％雷同嗎？

林志潔今天說明，她所寫的「內線交易實際知悉要件與心證門檻」一文，是當時國科會研究計畫案「面對財經犯罪」的研究範圍之一，「本文之撰寫，本人為為唯一且實際作者」，而張姓同學為科技部研究案的研究助理，感謝張同學與其他研究助理的蒐集整理資料，完成本文後，她於2013年投稿《月旦法學》，後經審查與修改，於當年11月號刊登，當時在文內也特別感謝張同學協助本研究辛勞。

林志潔表示，張同學於2013年暑假期間以「內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析——賽局論為中心」為主題完成論文，其在論文中特別提到本文關於內線交易的見解，多處參考林志潔老師「內線交易實際知悉要件舉證與心證門檻」一文，並說明該文是在審查出版中，所以暫時無法引註確切的期刊刊號、年月和頁數。

林志潔指出，她於2015年6月提出升等，依據校內升等辦法，申請人從過去發表的文章中，選擇一到兩篇的代表作，除代表作外的其他發表文章，列為參考著作，本文因屬升等副教授後的作品，又非代表作，因此列為參考著作。

對於林志潔澄清內容，邱顯智晚間繼續發文質疑，林志潔老師解釋了一整天，還是完全沒有解釋的3個關鍵問題：第一，一個註腳，就能夠解釋她的期刊論文大量複製貼上、有51%與張生碩士論文雷同嗎？第二，退一萬步講，就算有完全引用，難道就可以大量複製貼上嗎？第三，「沉重的大機器」的比喻都整段相同，連「爰此」都有志一同寫成「援此」，如何主張林志潔跟張生都是原創？

「不行、不行、不行，就是這三個問題的答案，不會因為妳避重就輕、東拉西扯就可以硬凹過去」，邱顯智說，認錯道歉，是林志潔唯一的路，明天上午，他會把多篇有類似爭議的期刊論文送到陽明交大學術倫理與研究誠信辦公室，正式檢舉林志潔教授經年累月、系統性的學術倫理問題。